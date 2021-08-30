Війна на Донбасі — не перешкода: в НАТО заговорили про членство України в Альянсі (відео)

НАТО може допомогти Україні відновити територіальну цілісність і контроль над своїми законними водами.

Вступ України в НАТО є політичним рішенням, і Північноатлантичний договір не забороняє країні вступати в НАТО під час війни на її території. Про це в інтерв'ю виданню Європейська правда розповів керівник представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков.

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За його словами, Україна — важливий партнер, якого НАТО поважає. З початку військової російської агресії Альянс збільшив підтримку України.

Як зазначив Вінніков, НАТО дотримується політики відкритих дверей і рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна та Грузія стануть повноцінними членами Альянсу.

НАТО розраховує, що Україна зосередиться на внутрішніх реформах, верховенстві права і зміцненні обороноздатності.

"Рішення про членство — політичне, воно можливе лише за згодою всіх членів НАТО... Я не можу передбачити рішення країн-членів Альянсу. А для України зараз важливо продовжувати готуватися до членства, оскільки ця підготовка буде дуже корисною незалежно від того, коли саме Україна вступить в НАТО", — додав дипломат.

Співрозмовник поцікавився, чи може країна, на території якої триває військовий конфлікт, стати членом Північноатлантичного Альянсу.

За словами голови представництва НАТО в Україні, у Вашингтонському договорі Альянсу немає такої заборони. Однак, країни-члени блоку повинні бути впевнені, що розширення НАТО посилить безпеку всього Альянсу.

Олександр Вінніков також розповів, як саме Альянс може допомогти Києву відновити територіальну цілісність і контроль над територіальними водами. У цьому контексті дипломат згадав нарощування військового контингенту НАТО в Чорноморському регіоні.

"Більше кораблів, більше польотів літаків, сили НАТО розміщені в Румунії, кораблі НАТО заходять в українські порти, ми проводимо спільні навчання. Нинішній Sea Breeze — найбільший в історії, в ньому взяли участь понад 30 країн. Усе це — чіткі, конкретні кроки солідарності й підтримки, які ми плануємо продовжувати", — підсумував дипломат в інтерв'ю виданню.

[ + – ] Дипломат про вступ України в НАТО

Раніше Фокус повідомляв, що в НАТО запевнили про вступ України в Альянс. За словами заступника генсекретаря Мірчі Джоане, Україна та Грузія стануть повноцінними членами НАТО, як прописано в комюніке за підсумками Бухарестського саміту НАТО.

Також Фокус розповідав, що НАТО схвалило вступ України через ПДЧ. Країни-члени військового блоку в комюніке за підсумками саміту закликали Україну проводити річні національні програми, необхідні для впровадження стандартів військового блоку, і зазначили, що Україна вступить в НАТО через ПДЧ.