Война на Донбассе — не помеха: в НАТО заговорили о членстве Украины в Альянсе (видео)

НАТО может помочь Украине восстановить территориальную целостность и контроль над своими законными водами.

Вступление Украины в НАТО является политическим решением, и Североатлантический договор не запрещает стране вступать в НАТО во время войны на ее территории. Об этом в интервью изданию Европейская правда рассказал руководитель представительства НАТО в Украине Александр Винников.

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По его словам, Украина — важный партнер, которого НАТО уважает. С начала военной российской агрессии Альянс увеличил поддержку Украины.

Как отметил Винников, НАТО придерживается политики открытый дверей и решения Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина и Грузия станут полноценными членами Альянса.

НАТО рассчитывает, что Украина сосредоточиться на внутренних реформах, верховенстве права и укреплении оборонноспособности.

"Решение о членстве — политическое, оно возможно только при согласии всех членов НАТО… Я не могу предвидеть решения стран-членов Альянса. А для Украины сейчас важно продолжать готовиться к членству, поскольку эта подготовка принесет пользу вне зависимости от того, когда именно Украина вступит в НАТО", — добавил дипломат.

Собеседник поинтересовался, может ли страна, на чьей территории продолжается военный конфликт, стать членом Североатлантического Альянса.

По словам главы представительства НАТО в Украине, в Вашингтонском договоре Альянса нет такого запрета. Однако, страны-члены блока должны быть уверены, что расширение НАТО усилит безопасность всего Альянса.

Александр Винников также рассказал, как именно Альянс может помочь Киеву восстановить территориальную целостность и контроль над территориальными водами. В этом контексте дипломат вспомнил наращивание военного контингента НАТО в Черноморском регионе.

"Больше кораблей, больше полетов самолетов, силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, мы проводим совместные учения. Нынешний Sea Breeze — крупнейший в истории, в нем приняли участие более 30 стран. Все это — четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать", — подытожил дипломат в интервью изданию.

[ + – ] Дипломат о вступлении Украины в НАТО

Ранее Фокус сообщал, что в НАТО заверили о вступлении Украины в Альянс. По словам замгенсекретаря Мирчи Джоанэ, Украина и Грузия станут полноценными членами НАТО, как прописано в коммюнике по итогам Бухарестского саммита НАТО.

Также Фокус рассказывал, что НАТО одобрило вступление Украины через ПДЧ. Страны-члены военного блока в коммюнике по итогам саммита призвали Украину проводить годовые национальные программы, необходимые для внедрения стандартов военного блока, и отметили, что Украина вступит в НАТО через ПДЧ.