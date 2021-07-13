В НАТО нет единого решения о предоставлении ПДЧ Украине, - посол Франции

Дипломат Этьен де Понсен призвал Украину сосредоточиться на проведении реформ и усилении военного потенциала.

Среди стран-членов НАТО пока нет консенсуса о предоставлении ПДЧ Украине для вступления в Североатлантический Альянс, заявил посол Франции Этьен де Понсен.

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По его словам, члены Альянса пока не пришли к единому мнению о предоставлении Украине ПДЧ, а Франция отдает предпочтение тому, что было утверждено в рамках Расширенного партнерства между НАТО и Киевом.

В международном альянсе, как заявил Этьен де Понсен, не рассматривают позиции отдельных стран по расширению НАТО и Украина, по словам дипломата, должна построить консенсус.

"Вы должны построить консенсус. На данный момент консенсус, как я уже говорил, заключается в реализации того, что существует, о чем уже было заявлено, в частности, в заключительном коммюнике саммита НАТО в Брюсселе. Давайте выполнять домашнее задание и не открывать перспективу, которая пока не является реалистичной", — рассказал посол Франции в Украине в интервью журналистам.

Дипломат согласился с заявление собеседника о том, что Украина должна сосредоточиться на проведении реформ и укреплению военного потенциала, а Франция готова помочь Киеву в этих вопросах.

"Абсолютно (Украина должна сосредоточиться на реформах — ред.). И НАТО готово помочь. Франция, как член Альянса, также помогает Украине укрепить свой потенциал, включая военный", — резюмировал Этьен де Понсен в общении с журналистами.

Ранее Фокус сообщал, что в НАТО ответили Зеленскому о предоставлении ПДЧ. В Альянсе заявили, что нет четкого перечня критериев, после выполнения которых страна получает ПДЧ или полноценно вступает в НАТО, и предупредили, что решение о расширении принимают все страны-члены.

Также Фокус рассказывал, что НАТО одобрило предоставление Украине ПДЧ для вступления в Альянс. В финальной версии коммюнике Украину также призывают проводить годовые национальные программы, необходимые для внедрения стандартов Альянса, и заявили, что наша страна получит членство в НАТО именно через ПДЧ.