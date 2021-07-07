"Это так не работает": в НАТО ответили Зеленскому о предоставлении ПДЧ

В Альянсе заявили, что нет четкого перечня критериев, после выполнения которых страна получает ПДЧ или полноценно вступает в НАТО.

Принятие определенной страны в состав НАТО является политическим решением, которое утверждают члены Альянса, сообщил спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай во время конференции по вопросам реформ в Украине.

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Так, топ-чиновник НАТО решил ответить президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно реформ, необходимых для вступления в Североатлантический Альянс.

Джеймс Аппатурай отметил, что для получения ПДЧ или членства в НАТО недостаточно технического достижения определенных критериев. Спецпредставитель генсека Альянса предупредил, что принятие определенной страны в НАТО является политическим решением, которое принимают и члены блока.

"Это так не работает (получение определенного списка критериев для членства в НАТО — ред.). Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ или членство — потому что это политические решение, это не сугубо технические критерии … Я не говорю, что нету связи между реформами и политическим решением — конечно, они связаны. Но выполнения перечня условий самого по себе недостаточно ", - подчеркнул Джеймс Аппатурай в ходе конференции.

Спецпредставитель генсека НАТО также заявил, то не только Украина должна быть готова к вступлению в НАТО, но и сам Альянс должен быть готов к расширению. А решение о вступлении новой страны должны принимать страны-члены — "но без участия третьих сторон, в данном случае России".

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Зеленский прокомментировал предоставление Украине ПДЧ для вступления в НАТО. По словам президента, Украина заслуживает "должной оценки ее роли в обеспечении евроатлантической безопасности".

Также Фокус рассказывал, что НАТО одобрило предоставление Украине ПДЧ для вступления в Альянс. В одобренном коммюнике Украину также призывают годовые национальные программы, необходимые для внедрения стандартов Альянса, и заявили, что наша страна получит членство в НАТО именно через ПДЧ.