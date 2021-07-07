"Це так не працює": у НАТО відповіли Зеленському про надання ПДЧ

В Альянсі заявили, що немає чіткого переліку критеріїв, після виконання яких країна отримує ПДЧ або повноцінно вступає в НАТО.

Ухвалення певної країни до складу НАТО є політичним рішенням, яке ухвалюють члени Альянсу, повідомив спецпредставник генсека НАТО Джеймс Аппатурай під час конференції з питань реформ в Україні.

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Так, топ-чиновник НАТО вирішив відповісти президенту України Володимиру Зеленському щодо реформ, необхідних для вступу до Північноатлантичного Альянсу.

Джеймс Аппатурай зазначив, що для отримання ПДЧ або членства в НАТО недостатньо технічного досягнення певних критеріїв. Спецпредставник генсека Альянсу попередив, що прийняття певної країни в НАТО є політичним рішенням, яке приймають і члени блоку.

"Це так не працює (отримання певного переліку критеріїв для членства в НАТО — ред.). Немає чіткого переліку критеріїв, після виконання яких надається ПДЧ або членство — тому що це політичні рішення, це не суто технічні критерії … Я не кажу, що немає звʼязку між реформами і політичним рішенням — звичайно, вони повʼязані. Але виконання переліку умов самого по собі недостатньо", — підкреслив Джеймс Аппатурай під час конференції.

Спецпредставник генсека НАТО також заявив, то не тільки Україна повинна бути готова до вступу в НАТО, але і сам Альянс повинен бути готовий до розширення. А рішення про вступ нової країни повинні приймати країни-члени — "але без участі третіх сторін, у цьому випадку Росії".

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Зеленський прокоментував надання Україні ПДЧ для вступу в НАТО. За словами президента, Україна заслуговує "належної оцінки її ролі в забезпеченні євроатлантичної безпеки".

Також Фокус розповідав, що НАТО схвалив надання Україні ПДЧ для вступу в Альянс. У схваленому комюніке України також закликають річні національні програми, необхідні для впровадження стандартів Альянсу, і заявили, що наша країна отримає членство в НАТО саме через ПДЧ.