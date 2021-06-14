У НАТО пообіцяли, що Україна отримає членство через ПДЧ

У схваленому комюніке України також закликають річні національні програми, необхідні для впровадження стандартів Альянсу.

У НАТО заявили, що Україна отримає членство через ПДЧ. Копія документа була представлена журналістам. Ознайомитися з ним можна на сайті Альянсу.

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"Ми підтверджуємо рішення, прийняте у 2008 році на Бухарестському саміті НАТО, про те, що Україна стане членом Альянсу і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід'ємною частиною цього процесу", — йдеться в документі. У рішеннях попередніх самітів НАТО не звучало подібних формулювань стосовно України. Щодо Грузії таке формулювання звучить з 2018 року.

Рішення саміту також закликає Україну рухатися до членства шляхом виконання річних національних програм.

"Річні національні програми під егідою Комісії Україна-НАТО (КУН) залишаються механізмом, за допомогою якого Україна просуває реформи, що стосуються її прагнення до членства в НАТО. Україна повинна повною мірою використовувати всі інструменти, доступні в рамках КУН, для досягнення своєї мети — впровадження принципів і стандартів НАТО", — йдеться в комюніке саміту.

Спільне рішення союзників також закликає Україну проводити подальші "широкомасштабні, стійкі і безповоротні реформи", як у секторі безпеки й оборони, так і в інших сферах. У рішенні також коротко згадано потребу "поваги до меншин". Цю вимогу, як відомо, послідовно висуває Угорщина, втім, у цьому рішенні немає деталізації, на якій Будапешт наполягав раніше.

Також Альянс наголошує, що Партнерство розширених можливостей (Enhanced Opportunities Partner, EOP), яке Україна отримала у 2020 році, "додає імпульсу нашій і без того амбітній співпраці і просуває подальшу військову взаємосумісність".

На пресконференції за підсумками саміту лідерів НАТО генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг підкреслив, що "двері НАТО відчинені" для України, і повторив рішення саміту щодо виконання річних національних програм.

А коли прозвучало запитання, чи залежить рішення про вступ України в НАТО від Росії, Столтенберг зазначив, що це лише "Україні і членам НАТО вирішувати, коли Київ приєднається до Альянсу. Росія не має ніякого відношення до цього рішення".