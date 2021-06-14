В НАТО пообещали, что Украина получит членство через ПДЧ

В одобренном коммюнике Украину также призывают годовые национальные программы, необходимые для внедрения стандартов Альянса.

В НАТО заявили, что Украина получит членство через ПДЧ. Копия документа была представлена журналистам. Ознакомиться с ним можно на сайте Альянса.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Мы подтверждаем решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, о том, что Украина станет членом Альянса и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса", — говорится в документе. В решениях предыдущих саммитов НАТО не звучало подобных формулировок по отношению к Украины. По Грузии такая формулировка звучит с 2018 года.

Решение саммита также призывает Украину двигаться к членству путем выполнения годовых национальных программ.

"Годовые национальные программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО (КУН) остаются механизмом, с помощью которого Украина продвигает реформы, касающиеся ее стремления к членству в НАТО. Украина должна в полной мере использовать все инструменты, доступные в рамках КУН, для достижения своей цели — внедрения принципов и стандартов НАТО ", — говорится в коммюнике саммита.

Совместное решение союзников также призывает Украину проводить дальнейшие "широкомасштабные, устойчивые и невозвратные реформы", как в секторе безопасности и обороны, так и в других сферах. В решении также коротко упомянута потребность "уважения меньшинств". Это требование, как известно, последовательно выдвигает Венгрия, впрочем, в данном решении нет детализации, на которой Будапешт настаивал ранее.

Также Альянс подчеркивает, что Партнерство расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner, EOP), которое Украина получила в 2020 году, "добавляет импульс нашему и без того амбициозному сотрудничеству и продвигает дальнейшую военную взаимосовместимость".

На пресс-конференции по итогам саммита лидеров НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что "двери НАТО открыты" для Украины, и повторил решение саммита по выполнению годовых национальных программ.

А когда прозвучал вопрос, зависит ли решение о вступлении Украины в НАТО от России, Столтенберг отметил, что это только "Украине и членам НАТО решать, когда Киев присоединится к Альянсу. Россия не имеет никакого отношения к этому решению".