Лідери НАТО пообіцяли, що Україна стане членом Альянсу, — Зеленський

Президент заявив, що наша країна заслуговує "належної оцінки її ролі в забезпеченні євроатлантичної безпеки".

Президент України Володимир Зеленський опублікував на своєму акаунті в Twitter пост, в якому прокоментував надання нашій країні ПДЧ (Плану дій щодо членства) в НАТО.

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"Вітаю розуміння партнерами з країн НАТО всіх ризиків і викликів, з якими ми маємо справу", — написав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що "лідери НАТО підтвердили, що Україна стане членом Альянсу". Також Зеленський зазначив, що "ПДЧ є невід'ємною складовою процесу набуття членства".

"Україна заслуговує належної оцінки її ролі в забезпеченні євроатлантичної безпеки", — резюмував президент.

Зазначимо, рішення надати Україні ПДЧ було схвалено під час саміту НАТО, який відбувся в понеділок, 14 червня. Нашій країні доведеться рухатися до членства в Альянсі через виконання річних національних програм. У комюніке саміту Україну також закликають займатися "подальшими широкомасштабними реформами", зокрема — у сферах оборони і безпеки.

9 червня Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати підтримують членство України в Альянсі.