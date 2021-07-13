У НАТО немає єдиного рішення про надання ПДЧ Україні, — посол Франції

Дипломат Етьєн де Понсен закликав Україну зосередитися на проведенні реформ і посиленні військового потенціалу.

Серед країн-членів НАТО поки немає консенсусу щодо надання ПДЧ Україні для вступу в Північноатлантичний Альянс, заявив посол Франції Етьєн де Понсен.

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За його словами, члени Альянсу поки не дійшли єдиної думки про надання Україні ПДЧ, а Франція віддає перевагу тому, що було затверджено в рамках Розширеного партнерства між НАТО і Києвом.

У міжнародному альянсі, як заявив Етьєн де Понсен, не розглядають позиції окремих країн щодо розширення НАТО й Україна, за словами дипломата, повинна побудувати консенсус.

"Ви повинні побудувати консенсус. Наразі консенсус, як я вже говорив, полягає в реалізації того, що існує, про що вже було заявлено, зокрема, у підсумковому комюніке саміту НАТО в Брюсселі. Давайте виконувати домашнє завдання і не відкривати перспективу, яка поки не є реалістичною", — розповів посол Франції в Україні в інтервʼю журналістам.

Дипломат погодився із заявою співрозмовника про те, що Україна повинна зосередитися на проведенні реформ і зміцненні військового потенціалу, а Франція готова допомогти Києву в цих питаннях.

"Абсолютно (Україна повинна зосередитися на реформах — ред.). І НАТО готове допомогти. Франція як член Альянсу також допомагає Україні зміцнити свій потенціал, включаючи військовий", — резюмував Етьєн де Понсен у спілкуванні з журналістами.

Раніше Фокус повідомляв, що в НАТО відповіли Зеленському про надання ПДЧ. В Альянсі заявили, що немає чіткого переліку критеріїв, після виконання яких країна отримує ПДЧ або повноцінно вступає в НАТО, і попередили, що рішення про розширення приймають усі країни-члени.

Також Фокус розповідав, що НАТО схвалило надання Україні ПДЧ для вступу в Альянс. У фінальній версії комюніке України також закликають проводити річні національні програми, необхідні для впровадження стандартів Альянсу, і заявили, що наша країна отримає членство в НАТО саме через ПДЧ.