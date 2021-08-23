Украина и Грузия станут членами НАТО, — замгенсекретаря Альянса (видео)

НАТО готово приветствовать решение Украины урегулировать войну на Донбассе мирным путем и подтверждает решение Бухарестского саммита Альянса 2008 года о расширении военного блока за счет Киева и Тбилиси.

Украина и Грузия станут полноценными членами Североатлантического Альянса, как это было заявлено в ходе Бухарестского саммита НАТО в 2008 году. Об этом заявил замгенсекретаря НАТО Мирча Джоанэ в ходе Крымской платформы.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, НАТО хотело бы приветствовать решение Киева урегулировать вооруженный конфликт на Востоке, развязанный Россией, мирным путем.

Мирча Джоанэ, выступая в ходе Крымской платформы, также заверил, что Украина и Грузия станут членами Североатлантического Альяса, подтвердив решение Бухарестского саммита о расширении Альянса.

Замгенсекретаря НАТО напомни, что Альянс защищает суверенитет и целостность Украины, и не намерен признавать оккупацию Крыма Россией.

"Мы подтверждаем решение Бухарестского саммита (2008 года – ред.) о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, и мы хотели бы приветствовать готовность Украины решать конфликт на востоке страны мирным путем. Также мы защищаем ваш суверенитет, включая (непризнание – ред.) нелегитимной аннексии Крыма", — подчеркнул Мирча Джоанэ на Крымской платформе.

Замсекретаря НАТО также отметил стремление украинского народа к демократии и евроатлантической интеграции.

[ + – ] Замгенсекретаря НАТО о вступлении Украины и Грузии в Альянс

Отметим, саммит НАТО 2008 года проходил в Бухаресте, на котором обсуждались следующие вопросы: признание Косова, война в Афганистане, расширение военного блока за счет Албании, Хорватии и Северной Македонии, а также предоставление ПДЧ Украине и Грузии.

Генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер на Бухарестском саммите отметил, что Украина непременно вступит в альянс, но не уточнил конкретные сроки.

Ранее Фокус сообщал, что у стран НАТО нет единого решения о предоставлении ПДЧ Украине. По словам французского посла Этьена де Понсена, Украине нужно сосредоточиться на реформах и укреплении военного потенциала, однако среди стран-членов НАТО пока нет консенсуса о расширении военного блока за счет Украины.

Также Фокус рассказывал, что НАТО одобрило вступление Украины в Альянс через ПДЧ. В финальной версии коммюнике украинские власти призывали проводить годовые национальные программы, необходимые для внедрения стандартов военного блока, и заверили, что Украина станет полноценным членом НАТО именно через ПДЧ.