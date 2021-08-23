Україна і Грузія стануть членами НАТО, — заступник генсекретаря Альянсу (відео)

НАТО готове вітати рішення України щодо врегулювання війни на Донбасі мирним шляхом і підтверджує рішення Бухарестського саміту Альянсу 2008 року щодо розширення військового блоку за рахунок Києва та Тбілісі.

Україна і Грузія стануть повноцінними членами Північноатлантичного Альянсу, як це було заявлено в ході Бухарестського саміту НАТО в 2008 році. Про це заявив заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане в ході Кримської платформи.

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За його словами, НАТО хотіло б вітати рішення Києва щодо врегулювання збройного конфлікту на Сході, розв'язаний Росією, мирним шляхом.

Мірча Джоане, виступаючи в ході Кримської платформи, також запевнив, що Україна і Грузія стануть членами Північноатлантичного Альяс, підтвердивши рішення Бухарестського саміту щодо розширення Альянсу.

Заступник генсекретаря НАТО нагадав, що Альянс захищає суверенітет і цілісність України, і не має наміру визнавати окупацію Криму Росією.

"Ми підтверджуємо рішення Бухарестського саміту (2008 року — ред.) про те, що Україна і Грузія стануть членами НАТО, і ми хотіли б вітати готовність України вирішувати конфлікт на Сході країни мирним шляхом. Також ми захищаємо ваш суверенітет, включаючи (невизнання — ред .) нелегітимної анексії Криму", — підкреслив Мірча Джоане на Кримській платформі.

Заступник секретаря НАТО також відзначив прагнення українського народу до демократії та євроатлантичної інтеграції.

[ + – ] Заступник генсекретаря НАТО про вступ України і Грузії до Альянсу

Відзначимо, саміт НАТО 2008 року проходив в Бухаресті, на якому обговорювалися наступні питання: визнання Косова, війна в Афганістані, розширення військового блоку за рахунок Албанії, Хорватії і Північної Македонії, а також надання ПДЧ Україні і Грузії.

Генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер на Бухарестському саміті зазначив, що Україна неодмінно вступить до альянсу, але не уточнив конкретні терміни.

Раніше Фокус повідомляв, що у країн НАТО немає єдиного рішення про надання ПДЧ Україні. За словами французького посла Етьєна де Понсена, Україні потрібно зосередитися на реформах і зміцненні військового потенціалу, проте серед країн-членів НАТО поки немає консенсусу щодо розширення військового блоку за рахунок України.

Також Фокус розповідав, що НАТО схвалило вступ України до Альянсу через ПДЧ. У фінальній версії комюніке українську владу закликали проводити річні національні програми, необхідні для впровадження стандартів військового блоку, і запевнили, що Україна стане повноцінним членом НАТО саме через ПДЧ.