Захід досі не розуміє: The Telegraph пояснив, чому почались розмови про ядерну зброю України

Президент України Володимир Зеленський нагадав західним політикам, що українці єдині у світі добровільно відмовились від ядерної зброї. Водночас вони зараз воюють і їх не беруть під "ядерну парасольку" НАТО.

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Країни Заходу не розуміють екзистенційної природи війни РФ проти України, тому все ще сподіваються уникнути "ескалації" та не порушувати питання про вступ до НАТО. Тим часом Україна бачить, що усі її пропозиції відкидаються — і щодо вступу до Північноатлантичного альянсу, і щодо надання зброї. Про можливість створення ядерної бомби через позицію західних політиків написало видання The Telegraph.

Журналісти поспілкувались з анонімним джерелом з невказаного оборонного відомства. Джерело пояснило, що українці бачать, як по-різному у світі ставляться до країн, які мають або не мають ядерну зброю. Тим часом партнери України і далі не реагують на серйозність ситуації: не дають зброю, з одного боку, і не приймають в НАТО з іншого.

"Зеленський і його уряд у відчаї. Є розуміння того, що до країн, які мають ядерну зброю, ставляться по-різному. [Війна РФ — Ред.] — це екзистенційний конфлікт для України, чого люди на Заході, здається, досі не розуміють", — переповіли журналісти слова співрозмовника.

У статті також нагадали, що президент України Володимир Зеленський презентував "план перемоги" представникам "Великої сімки" і, зокрема, ймовірно, згадав про ядерну зброю як альтернативу Альянсу. Політик нагадав, що українці перші та єдині, хто добровільно відмовився від такої потужної зброї. А тепер саме українці воюють з країною, яка зберегла атомні заряди. На думку очільника держави, Заходу краще було думати про "червоні лінії" України, а не РФ.

"Або Україна матиме ядерну зброю, яка буде захистом, або вона має бути частиною якогось альянсу", — навело ймовірні слова українського президента The Telegraph.

Війна в Україні та вступ до НАТО — деталі

Зазначимо, 17 вересня німецьке видання Bild повідомило про розмову з анонімним українським посадовцем, який говорив про ядерну зброю в Україні. Зі слів неназваного джерела, в країні є усі складники для створення бомби — і фахівці, і матеріали. Посадовець заявив, якщо буде наказ, то "нам знадобиться лише кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу", написало видання.

На заяву Bild відгукнулись в офісі президента Зеленського. Того ж дня радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин наголосив, що в Україні не розглядають такий варіант завершення війни з РФ. Німецькі медіа, які порушують такі питання, стають схожими на "російських пропагандистів", сказав комунікаційник у ефірі "24 каналу".

Нагадуємо, 18 жовтня The Financial Times опублікувало фрагменти інтерв'ю Зеленського, у якому обговорили пропозиції західних політиків прийняти Україну в НАТО в обмін на окуповані Росією території.