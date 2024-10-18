Запад до сих пор не понимает: The Telegraph объяснил, почему начались разговоры о ядерном оружии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил западным политикам, что украинцы единственные в мире добровольно отказались от ядерного оружия. При этом они сейчас воюют и их не берут под "ядерный зонтик" НАТО.

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Страны Запада не понимают экзистенциальной природы войны РФ против Украины, поэтому все еще надеются избежать "эскалации" и не поднимать вопрос о вступлении в НАТО. Между тем Украина видит, что все ее предложения отвергаются — и о вступлении в Североатлантический альянс, и о предоставлении оружия. О возможности создания ядерной бомбы из-за позиции западных политиков написало издание The Telegraph.

Журналисты пообщались с анонимным источником из неуказанного оборонного ведомства. Источник объяснил, что украинцы видят, как по-разному в мире относятся к странам, которые имеют или не имеют ядерное оружие. Тем временем партнеры Украины и дальше не реагируют на серьезность ситуации: не дают оружие, с одной стороны, и не принимают в НАТО с другой.

"Зеленский и его правительство в отчаянии. Есть понимание того, что к странам, которые имеют ядерное оружие, относятся по-разному. [Война РФ — Ред.] — это экзистенциальный конфликт для Украины, чего люди на Западе, кажется, до сих пор не понимают", — пересказали журналисты слова собеседника.

В статье также напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский представил "план победы" представителям "Большой семерки" и, среди прочего, вероятно, упомянул о ядерном оружии как альтернативе Альянсу. Политик напомнил, что украинцы первые и единственные, кто добровольно отказался от такого мощного оружия. А теперь именно украинцы воюют со страной, которая сохранила атомные заряды. По мнению главы государства, Западу лучше было думать о "красных линиях" Украины, а не РФ.

"Или Украина будет иметь ядерное оружие, которое будет защитой, или она должна быть частью какого-то альянса", — привело вероятные слова украинского президента The Telegraph.

Война в Украине и вступление в НАТО — детали

Отметим, 17 сентября немецкое издание Bild сообщило о разговоре с анонимным украинским чиновником, который упомянул о ядерном оружии в Украине. По словам неназванного источника, в стране есть все составляющие для создания бомбы — и специалисты, и материалы. Чиновник заявил, что если будет приказ, то "нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу", написало издание.

На заявление Bild откликнулись в офисе президента Зеленского. В тот же день советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин подчеркнул, что в Украине не рассматривают такой вариант завершения войны с РФ. Немецкие медиа, которые поднимают такие вопросы, становятся похожими на "российских пропагандистов", сказал коммуникационщик в эфире "24 канала".

Напоминаем, 18 октября The Financial Times опубликовало фрагменты интервью Зеленского, в котором обсудили предложения западных политиков принять Украину в НАТО в обмен на оккупированные Россией территории.