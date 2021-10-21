Готовы ударить из космоса. НАТО готовит новый генплан защиты от нападения России

Россия размещает войска и технику рядом с границами стран НАТО, поэтому нужна новая концепция сдерживания и обороны

Министры обороны стран НАТО 21 октября хотят согласовать новый генеральный план защиты от нападения России. Об этом сообщили дипломатические источники Reuters.

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Благодаря генплану НАТО собирается дать отпор России на нескольких фронтах. Стратегия пока конфиденциальна. Известно лишь, что она направлена на подготовку к атаке в регионах Балтийского и Черного морей. В плане предусмотрена защита от нападения с использованием ядерного оружия, из космоса и защита от кибератак.

"Концепция сдерживания и обороны в евроатлантическом регионе" и ее план реализации — нужны, поскольку Россия разрабатывает современные системы вооружений и размещает войска и технику ближе к границам союзников, отметили собеседники.

"Если у вас возникнет такой серьезный конфликт, он потребует активности на всей территории операций. Различные вещи могут происходить одновременно", – добавил высокопоставленный правительственный чиновник США.

Reuters пишет, что Россия модернизирует советские военные космические системы для возможного нападения на спутники. Москва разрабатывает "супероружие", в частности, гиперзвуковые крылатые ракеты, способные нести ядерные боеголовки.

Американский генерал в отставке Бен Ходжес, командовавший войсками США в Европе с 2014 по 2017 год, высказал Reuters надежду на то, что новый оборонительный план будет способствовать согласованности коллективной обороны НАТО и увеличит ресурсы для Черноморского региона.

Бывший высокопоставленный чиновник НАТО Джейми Ши, который сейчас работает в аналитическом центре "Друзья Европы" в Брюсселе, сказал, что план НАТО по сдерживанию РФ может укрепить акцент на России в то время, как Штаты, Великобритания и Франция разрабатывают стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе и противостоять растущей военной мощи Китая.

"До сих пор предполагалось, что Россия доставляет неудобства, но это не первоочередная угроза. Русские делают тревожные вещи, испытывают робототехнику и гиперзвуковые крылатые ракеты, которые могут быть действительно разрушительными", – отметил он.

Ранее Фокус сообщал, что с 1 ноября Россия приостановит работу постоянного представительства и прочих органов для контактов с НАТО.

В НАТО заговорили о членстве Украины в Альянсе. Глава представительства НАТО в Украине заверил, что наша страна может стать членом Североатлантического Альянса даже во время вооруженного конфликта на своей территории.