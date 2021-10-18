РФ прекращает работу своей миссии в НАТО и бюро Альянса в Москве

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва "больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях" между страной и Альянсом.

С 1 ноября Россия приостановит работу постоянного представительства и прочих органов для контактов с НАТО. Об этом, как сообщает "РИА Новости", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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"В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства <…>, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или, может быть, это займет еще несколько дней", — сказал он на пресс-конференции 18 октября.

Глава Министерства иностранных дел отметил, что на протяжении неопределенного времени в Москве не будет работать военная миссия Североатлантического альянса, также закроют информбюро НАТО. По состоянию на сегодня, утверждает министр, общение между РФ и Альянсом по линии военных отсутствует.

Лавров посоветовал руководству НАТО при возникновении экстренных вопросов к РФ обращаться к российскому послу в Брюсселе, который обеспечивает двусторонние отношения между Россией и Бельгией.

Прекращение взаимодействия между РФ и НАТО: что предшествовало

До этого НАТО отозвал аккредитацию у восьмерых сотрудников постоянного представительства РФ при НАТО, а общее число разрешенного количества представителей дипломатической миссии сократили до десяти человек. Лавров утверждает, что Москве это решение никак не объяснили. Глава МИД заявил, что Москва "больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях".

РФ предостерегла Украину от вступления в Альянс

Ранее 18 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "вступление Украины в НАТО — наихудший сценарий для России".

"Вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием… Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", — цитирует Пескова ТАСС.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил у себя в Twitter о том, что "самый худший сценарий" уже воплотился в жизнь.

"Худший сценарий уже состоялся: нападение РФ на Украину, оккупация наших земель и убийство наших граждан. Поэтому нас не интересует мнение РФ по вступлению Украины в НАТО. Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе", — заявил Кулеба.

Ранее Фокус сообщал, что в НАТО заговорили о членстве Украины в Альянсе. Глава представительства НАТО в Украине заверил, что наша страна может стать членом Североатлантического Альянса даже во время вооруженного конфликта на своей территории.

Также Фокус рассказывал, что НАТО одобрило интеграцию Украины в Альянс через ПДЧ. Члены военного блока по итогам саммита призвали Украину проводить годовые национальные программы, необходимые для внедрения стандартов военного блока, и предупредили, что Украина вступит в НАТО через ПДЧ.