РФ припиняє роботу своєї місії в НАТО і бюро Альянсу в Москві

Голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва "більше не робитиме вигляд, що в найближчій перспективі можливі якісь зміни у відносинах" між країною та Альянсом.

З 1 листопада Росія призупинить роботу постійного представництва та інших органів для контактів з НАТО. Про це, як повідомляє "РИА Новости", заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

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"У відповідь на дії НАТО ми припиняємо роботу свого постійного представництва <...>, зокрема роботу головного військового представника, напевно, з 1 листопада або, може бути, це займе ще кілька днів", — сказав він на пресконференції 18 жовтня.

Голова Міністерства закордонних справ зазначив, що протягом невизначеного часу в Москві не буде працювати військова місія Північноатлантичного альянсу, також закриють інформбюро НАТО. Станом на сьогодні, стверджує міністр, спілкування між РФ та Альянсом по лінії військових немає.

Лавров порадив керівництву НАТО при виникненні екстрених питань до РФ звертатися до російського посла в Брюсселі, який забезпечує двосторонні відносини між Росією і Бельгією.

Припинення взаємодії між РФ і НАТО: що передувало

До цього НАТО відкликало акредитацію у вісьмох співробітників постійного представництва РФ при НАТО, а загальне число дозволеної кількості представників дипломатичної місії скоротили до десяти чоловік. Лавров стверджує, що Москві це рішення ніяк не пояснили. Голова МЗС заявив, що Москва "більше не робитиме вигляд, що в найближчій перспективі можливі якісь зміни у відносинах".

РФ застерегла Україну від вступу до Альянсу

Раніше, 18 жовтня, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "вступ України до НАТО — найгірший сценарій для Росії".

"Вступ України до НАТО став би найгіршим сценарієм ... Це сценарій, який виходить за червоні лінії національних інтересів Росії. Це той сценарій, який може змусити Росію вжити активних заходів для організації власної безпеки", — цитує Пєскова ТАСС.

У відповідь на це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у себе у Twitter про те, що "найгірший сценарій" уже втілився в життя.

"Найгірший сценарій уже відбувся: напад РФ на Україну, окупація наших земель та вбивство наших громадян. Тому нас не цікавить думка РФ щодо вступу України до НАТО. Росія не має права голосу у дискусії про майбутнє членство України в Альянсі", — заявив Кулеба.

Раніше Фокус повідомляв, що в НАТО заговорили про членство України в Альянсі. Голова представництва НАТО в Україні запевнив, що наша країна може стати членом Північноатлантичного Альянсу навіть під час збройного конфлікту на своїй території.

Також Фокус розповідав, що НАТО схвалив інтеграцію України в Альянс через ПДЧ. Члени військового блоку за підсумками саміту закликали Україну проводити річні національні програми, необхідні для впровадження стандартів військового блоку, і попередили, що Україна вступить до НАТО через ПДЧ.