"Відчинення дверей для України в НАТО", — Путін про візит глави Пентагону до Києва

На думку глави Кремля, вже незабаром під Харковом можуть з'явитися ракети Альянсу, і для Росії це є серйозною проблемою.

Візит глави Пентагону Джона Ллойда в Київ фактично відкриває Україні дорогу в НАТО, що є проблемою для РФ. Про це під час виступу в міжнародному дискусійному клубі "Валдай" заявив президент Росії Володимир Путін.

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"Формальне членство в НАТО може й не відбутися, але військове освоєння території України вже йде, і це реально створює загрозу для Російської Федерації. Ми усвідомлюємо це... Ось приїхав міністр оборони, який по суті відчиняє двері Україні в НАТО. По суті, його заяву потрібно й можна саме так трактувати. Ніхто не говорить: "Ні"...", — заявив глава Кремля, зазначивши, що це турбує Росію.

За словами Путіна, він обізнаний про те, що в Україні "навчальні центри ніхто не забороняє мати", проте під маркою таких центрів "можна все, що завгодно, занести".

"Завтра під Харковом ракети з'являться, що нам із цим тоді робити? Не ми ж туди ліземо зі своїми ракетами, нам під ніс їх засовують. Звичайно, це проблема", — зазначив російський президент.

Глава держави додав, що на території Польщі та Румунії були встановлені системи протиракетної оборони, на які можна встановити ударні системи "Томагавк". За словами Путіна, "ніхто не відреагував на заяву Кремля, що РФ не буде встановлювати в Європі подібних ракет, навіть якщо їм вдасться такі виготовити".

Фокус раніше писав про те, що міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін у вівторок, 19 жовтня, відвідував в Київ у межах свого європейського турне. Глава Пентагону обговорив із українським колегою Андрієм Тараном реформи в оборонній сфері. Також Остін зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, у ході зустрічі Зеленського й Остіна в Пентагоні у вересні цього року міністр оборони США заявив, що Вашингтон підтримуватиме курс України в НАТО.