Україна вже реалізує ПДЧ в НАТО, — Кулеба

За словами міністра закордонних справ, реалізація ПДЧ проводиться у вигляді річних національних програм "Україна — Північноатлантичний Альянс".

Україна почала де-факто реалізовувати План дій щодо членства в НАТО. Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба на форумі AEF.

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За його словами, реалізація ПДЧ щодо Північноатлантичного Альянсу проводиться у вигляді річних національних програм Україна-НАТО.

"ПДЧ ми зараз реалізуємо, де-факто ми вже реалізуємо ПДЧ у вигляді річних національних програм Україна-НАТО. Але ПДЧ є дуже важливим політичним сигналом, і ми працюємо над цим (над його отриманням — ред.). Ми безумовно працюємо над великими рішеннями, пов'язаними з успіхом нашої євроатлантичної інтеграції", — заявив Дмитро Кулеба в коментарі журналістам.

Глава МЗС України також нагадав, що найближчим часом пройдуть важливі заходи в межах військового Альянсу. Наступний саміт лідерів країн-членів НАТО пройде в Мадриді, після цього відбудеться ще одна зустріч у Литві.

МЗС РФ, у свою чергу, загрожує Україні наслідками в разі вступу до НАТО. Заступник глави дипвідомства Росії Андрій Руденко заявив, що Москва обов'язково відреагує на розширення Північноатлантичного Альянсу за рахунок України.

Дипломат назвав вступ України до НАТО "вкрай небезпечним кроком", який буде мати наслідки.

"Ми все-таки орієнтуємося не на офіційну позицію, а на конкретні кроки. Ми вважаємо, що це було б вкрай небезпечним кроком, який змусив би Росію відповідним чином реагувати... Оскільки це переговори між НАТО та Україною, то це їм вирішувати, коли і що потрібно, але ми їх наче попередили, будь-який крок матиме наслідки. НАТО знає нашу позицію щодо України", — заявив Андрій Руденко в коментарі російським журналістам.

Раніше Фокус повідомляв про візит глави Пентагону Ллойда Остіна в США. Міністр оборони Штатів торкнувся теми вступу в НАТО і заявив, що жодна третя країна не має права вето на плани України щодо інтеграції до Північноатлантичного Альянсу.

А напередодні візиту глави Пентагону прессекретар Путіна Дмитро Пєсков пригрозив Україні в разі вступу до НАТО. За його словами, розширення Північноатлантичного Альянсу за рахунок України є найгіршим сценарієм, який суперечить національним інтересам Росії.