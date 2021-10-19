"Жодна третя країна не має права вето", — глава Пентагону про членство України в НАТО (відео)

За словами Ллойда Остіна, США будуть і далі співпрацювати з Києвом для досягнення критеріїв, необхідних для вступу до Північноатлантичного Альянсу.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про непохитну підтримку України в умовах військової агресії з боку РФ та її прагнення до членства в НАТО. Про це глава Пентагону заявив у ході спільного брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном.

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Візит міністра оборони США в Україну — позиція Ллойда Остіна

Міністр оборони США подякував своєму колезі за запрошення в Україну і нагадав, що Вашингтон з 2014 року виділив Києву понад $2,5 млрд для ЗСУ, забезпечення територіальної цілісності і територіальних вод.

"Ми підтримуємо Україну разом з Грузією, Румунією і Болгарією. Ми зрозуміли важливість партнерства та союзництва для стримування російської агресії ... Ми залишаємося неухильними в підтримці оборонної реформи України, яка сприятиме досягненню критеріїв для повноправного членства в НАТО", — заявив Ллойд Остін у ході брифінгу.

Глава Пентагону нагадав, що саме Росія почала війну на Донбасі, а Кремль залишається "каменем", який перешкоджає мирному врегулюванню конфлікту. Ллойд Остін також запевнив, що США будуть і далі підтримувати Україну у війні з РФ, розвиваючи здатність Києва "захищати свою територіальну цілісність і недоторканність".

На брифінгу міністр оборони США торкнувся теми членства України в НАТО. Глава Пентагону зазначив, що жодна третя країна не може впливати на зовнішньополітичні плани Києва, коментуючи нещодавню заяву прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.

"Жодна третя країна не має права вето на вступ до НАТО. Україна, як я вже зазначив, має право вирішувати свою майбутню зовнішню політику без зовнішнього втручання", — резюмував Ллойд Остін.

Візит міністра оборони США в Україну — позиція Андрія Тарана

Міністр оборони України Андрій Таран розповів, що в ході ранкової зустрічі він обговорив з Ллойдом Остіном питання взаємодії двох країн у Чорному морі і протидію Росії. За його словами, Москва своїми діями створює небезпеку судноплавства, економічної діяльності та провокує нові конфлікти.

"Ми домовилися розробити дорожню карту реалізації положень підписаної у Вашингтоні рамкової угоди зі стратегічних основ оборонного партнерства. Ми розглянули конкретні найбільш критичні проєкти з розвитку фундаментальних можливостей Збройних сил України", — продовжив Таран і додав, що реалізація озвучених проєктів дозволить українській армії протидіяти загрозам у сфері оборони, а також досягти критеріїв, необхідних для членства України в НАТО.

[ + – ] Брифінг міністрів оборони США та України в Києві

Раніше Фокус повідомляв, що міністр оборони США Ллойд Остін прибув з робочим візитом в Україну. Під час візиту до Києва в глави Пентагону заплановані переговори з міністром оборони України Андрієм Тараном, на якому чиновники обговорять військове співробітництво двох країн і реформи в оборонній сфері.

Також Фокус розповідав, що в ході візиту глави Пентагону в Україну представники країн розроблять дві угоди, які, зокрема, торкнуться питання нарощування військової допомоги Україні.