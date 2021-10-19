"Ни одна третья страна не имеет права вето", — глава Пентагона о членстве Украины в НАТО (видео)

По словам Ллойда Остина, США будут и дальше сотрудничать с Киевом для достижения критериев, необходимых для вступления в Североатлантический Альянс.

Министры обороны США Ллойд Остин заявил о непоколебимой поддержке Украины в условиях военной агрессии со стороны РФ и ее стремлению к членству в НАТО. Об этом глава Пентагона заявил в ходе совместного брифинга с министром обороны Украины Андреем Тараном.

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Визит министра обороны США в Украину — позиция Ллойда Остина

Министр обороны США поблагодарил своего коллегу за приглашение в Украину и напомнил, что Вашингтон с 2014 года выделил Киеву более $2,5 млрд для ВСУ, обеспечения территориальной целостности и территориальных вод.

"Мы поддерживаем Украину вместе с Грузией, Румынией и Болгарией. Мы поняли важность партнерства и союзничества для сдерживания российской агрессии… Мы остаемся неуклонными в поддержке оборонной реформы Украины, которая будет способствовать достижению критериев для полноправного членства в НАТО", — заявил Ллойд Остин в ходе брифинга.

Глава Пентагона напомнил, что именно Россия начала войну на Донбассе, а Кремль остается "камнем", который препятствует мирному урегулированию вооруженного конфликта. Ллойд Остин также заверил, что США будут и дальше поддерживать Украину в войне с РФ, развивая способность Киева "защищать свою территориальную целостность и неприкосновенность".

На брифинге министр обороны США затронул тему членства Украины в НАТО. Глава Пентагона отметил, что никакая третья страна не может влиять на внешнеполитические планы Киева, комментируя недавнее заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

"Ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО. Украина, как я уже отметил, имеет право решать свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства", — резюмировал Ллойд Остин.

Визит министра обороны США в Украину — позиция Андрея Тарана

Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал, что в ходе утренней встречи он обсудил с Ллойдом Остином вопросы взаимодействия двух стран в Черном море и противодействие России. По его словам, Москва своими действиями создает опасность судоходству, экономической деятельности и провоцирует новые конфликты.

"Мы договорились разработать дорожную карту реализации положений подписанного в Вашингтоне рамочного соглашения по стратегическим основам оборонного партнерства. Мы рассмотрели конкретные наиболее критические проекты по развитию фундаментальных возможностей Вооруженных сил Украины", — продолжил Таран и добавил, что реализация озвученных проектов позволит украинской армии противодействовать угрозам в сфере обороны, а также достичь критериев, необходимых для членства Украины в НАТО.

[ + – ] Брифинг министров обороны США и Украины в Киеве

Ранее Фокус сообщал, что министр обороны США Ллойд Остин прибыл с рабочим визитом в Украину. Во время визита в Киев у главы Пентагона запланированы переговоры с министром обороны Украины Андреем Тараном, на котором чиновники обсудят военное сотрудничество двух стран и реформы в оборонной сфере.

Также Фокус рассказывал, что в ходе визита главы Пентагона в Украину представители стран разработают два соглашения, которые, в частности, коснутся вопроса наращивания военной помощи Украине.