"Сотрудничество и увеличение военной помощи": глава Пентагона Ллойд Остин осенью посетит Киев

Целью визита будет разработка двух соглашений между министерствами обороны двух стран, которые, в частности, предусматривают наращивание военной помощи Украине.

Министр обороны США Ллойд Остин посетит Киев с официальным визитом этой осенью для разработки документов, подписанных главой Пентагона и министром обороны Украины Андреем Тараном накануне. Об этом в ходе презентации программы трансформации Украины в музее-усадьбе Джорджа Вашингтона сообщил президент Владимир Зеленский, передает УНН.

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"Это соглашение будет расписано по деталям, мы ожидаем министра Остина в Киеве с его визитом. Он пообещал мне, что он будет, и будут две команды работать осенью этого года. То есть, мы не откладываем политически куда-то — на следующий год, через год", — сказал президент.

По словам главы государства, в Пентагоне руководители министерств обороны обеих стран подписали "два важных документа".

"Там есть и об увеличении военной помощи, и о сотрудничестве во многих направлениях по безопасности. Будет разработка этого документа, так как это направление", — отметил Зеленский.

Напомним, в ходе встречи Зеленского и Остина в Пентагоне министр обороны США заявил, что Вашингтон будет поддерживать курс Украины в НАТО. Также он отметил, что Штаты выделят Украине $60 млн военной помощи.

Напомним, 1 сентября президент Украины проведет переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом. Фокус подробно анализировал, что может стать темой обсуждения лидером двух стран и какие последствия принесет визит Зеленского в Вашингтон.