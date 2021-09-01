$60 млн долларов помощи и поддержка членства в НАТО: Зеленский встретился с министром обороны США

Глава государства общался с Ллойдом на тему российской агрессии. По словам министра, напряженность конфликта на востоке Украины растет за счет военных учений РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом в среду, 1 сентября, сообщил Офис президента.

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Во время встречи Зеленский высказал соболезнования в связи с гибелью солдат США в результате взрыва в Кабуле. По его словам, из-за войны, развязанной Россией на востоке Украины, наша страна "ежедневно теряет своих лучших сынов на войне", а потому он "хорошо понимает боль семей погибших и всего американского народа".

Глава государства отметил, что наша страна помогла эвакуировать из Афганистана иностранцев, включая самих афганцев, которые нуждались в защите. В ответ на это Остин выразил свою благодарность.

Глава Минобороны США выразил украинскому президенту поздравления в связи с недавним Днем независимости, который отмечала наша страна. Он пообещал, что Вашингтон будет "поддерживать стремления Украины к приобретению членства в НАТО". По словам министра, напряженность российско-украинского конфликта растет из-за военных учений "Запад-2021", которые проводит РФ.

Остин заявил, что США поддержали решение о выделении нашей стране дополнительной помощи в размере $60 миллионов долларов, куда будет входить и покупка переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

Напомним, что 1 сентября Зеленский встретится в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом. Хотя подробности предстоящего визита не разглашались, Фокус пообщался с экспертами и узнал их мнения относительно того, о чем будут говорить президенты и чем эта поездка может по итогу стать для Украины.

Ранее на встрече с директором NASA Биллом Нельсоном Зеленский заявил, что Украина вновь должна стать космической державой.