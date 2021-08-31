"Украина должна снова стать космической державой", - Зеленский на встрече с директором NASA

Глава государства назвал беседу с Биллом Нельсоном очень "плодотворной", пригласив главу американского ведомства в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон встретился с директором американского космического агентства NASA Биллом Нельсоном. Об этом глава государства написал в своем Twitter во вторник, 31 августа.

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"Украина должна снова стать космической державой. Сегодня плодотворно обсудили с директором NASA Биллом Нельсоном проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями", — говорится в посте Зеленского.

Помимо этого президент пригласил руководителя космического агентства посетить Украину.

Напомним, 31 августа президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой и делегацией прилетел в Вашингтон, где уже завтра он встретится с главой американского государства Джо Байденом.

А сегодня в 21:00 по киевскому времени Зеленский и министр обороны Украины Андрей Таран встретятся с главой Минобороны США Ллойдом Остином в Пентагоне.

Также мы писали о том, как в Вашингтоне НАЭК "Энергоатом" подписала соглашение с американской корпорацией Westinghouse Electric о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС и еще четырех блоков в дальнейшем.