"Україна повинна знову стати космічною державою", — Зеленський на зустрічі з директором NASA

Глава держави назвав бесіду з Біллом Нельсоном дуже "плідною", запросивши главу американського відомства в Україну.

Президент України Володимир Зеленський у ході свого візиту до Вашингтона зустрівся з директором американського космічного агентства NASA Біллом Нельсоном. Про це глава держави написав у своєму Twitter у вівторок, 31 серпня.

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"Україна повинна знову стати космічною державою. Сьогодні плідно обговорили з директором NASA Біллом Нельсоном проекти, до яких Україна може приєднатися зі своїми унікальними космічними технологіями", — йдеться в пості Зеленського.

Крім цього, президент запросив керівника космічного агентства відвідати Україну.

Нагадаємо, 31 серпня президент України Володимир Зеленський разом з дружиною і делегацією прилетів до Вашингтона, де вже завтра він зустрінеться з главою американської держави Джо Байденом.

А сьогодні о 21:00 за київським часом Зеленський і міністр оборони України Андрій Таран зустрінуться з главою Міноборони США Ллойдом Остіном у Пентагоні.

Також ми писали про те, як у Вашингтоні НАЕК "Енергоатом" підписала угоду з американською корпорацією Westinghouse Electric про будівництво енергоблоків Хмельницької АЕС та ще чотирьох блоків у подальшому.