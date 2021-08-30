Вашингтон і Каліфорнія: посол повідомила, чим Зеленський буде займатися в США
У столиці США відбудуться відкриття Українського Дому та презентації для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів.
Джо Байден прийме Володимира Зеленського 1 вересня. Про це свідчить графік президента США, повідомило агентство Reuters з посиланням на заяву пресслужби Білого дому.
У заяві йдеться, що "візит підтвердить непохитну підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності" України, а також "тісну співпрацю у сфері енергетичної безпеки".
Посол України в США Оксана Маркарова написала у Facebook: "Ми з командою Посольства та Офісом Президента вийшли на фінішну пряму підготовки дуже насиченого візиту Президента в США".
У Вашингтоні Зеленський проведе 31 серпня і 1 вересня, потім поїде до Каліфорнії.
У столиці США вже заплановані:
- зустріч президентів у Білому Домі, основні складники її узгоджені обома сторонами;
- зустрічі з керівниками ключових для українсько-американських відносин міністерств;
- дві важливі публічні презентації від Зеленського і Першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів;
- відкриття Українського Дому, відвідування знакових для відносин України і США місць Вашингтона.
Нагадаємо, спочатку зустріч президентів планувалася на 30 серпня, потім її перенесли на 31-е. Дати переносилися на прохання американської сторони через події в Афганістані.
На початку серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба разом з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком відвідали США для підготовки зустрічі Зеленського і Байдена.
Зеленський заявляв, що очікує "змістовної і плідної" зустрічі, яка пройде у Вашингтоні.