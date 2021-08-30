Вашингтон і Каліфорнія: посол повідомила, чим Зеленський буде займатися в США

У столиці США відбудуться відкриття Українського Дому та презентації для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів.

Джо Байден прийме Володимира Зеленського 1 вересня. Про це свідчить графік президента США, повідомило агентство Reuters з посиланням на заяву пресслужби Білого дому.

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У заяві йдеться, що "візит підтвердить непохитну підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності" України, а також "тісну співпрацю у сфері енергетичної безпеки".

Посол України в США Оксана Маркарова написала у Facebook: "Ми з командою Посольства та Офісом Президента вийшли на фінішну пряму підготовки дуже насиченого візиту Президента в США".

У Вашингтоні Зеленський проведе 31 серпня і 1 вересня, потім поїде до Каліфорнії.

У столиці США вже заплановані:

зустріч президентів у Білому Домі, основні складники її узгоджені обома сторонами;

зустрічі з керівниками ключових для українсько-американських відносин міністерств;

дві важливі публічні презентації від Зеленського і Першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів;

відкриття Українського Дому, відвідування знакових для відносин України і США місць Вашингтона.

Нагадаємо, спочатку зустріч президентів планувалася на 30 серпня, потім її перенесли на 31-е. Дати переносилися на прохання американської сторони через події в Афганістані.

На початку серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба разом з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком відвідали США для підготовки зустрічі Зеленського і Байдена.

Зеленський заявляв, що очікує "змістовної і плідної" зустрічі, яка пройде у Вашингтоні.