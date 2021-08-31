Зеленський прилетів у Вашингтон. Сьогодні — зустріч із міністром оборони США (фото)

Перша леді повідомила деталі своєї програми перебування в США.

Сьогодні, приблизно о 01:00 за київським часом, президент Володимир Зеленський написав в Instagram про приліт до Вашингтона.

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"Попереду — обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США. Упевнений, наша зустріч буде змістовною", — додав він.

Про прильот написала і перша леді Олена Зеленська. Вона також повідомила про свою програму перебування в США, в яку входять:

запуск аудіогіду українською мовою в садибі першого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон;

зустріч із жінками Power women;

відкриття "Українського дому";

відвідування музею Голокосту;

робочі зустрічі в Стенфордському університеті та в Управлінні освіти Сан-Франциско;

відвідування художньої галереї De Young.

"Впевнена, що завдяки "м'якій силі" культурної дипломатії Україна та США стануть ще ближче, а наш зв'язок посилиться", — написала Зеленська.

О 14:00 за місцевим часом (21:00 за київським) запланована зустріч Зеленського і міністра оборони України Андрія Тарана з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Вона відбудеться в Пентагоні.

Зустріч президентів України та США відбудеться 1 вересня. Після неї Зеленський поїде в Каліфорнію.

Зеленський на майбутній зустрічі зачарує Джо Байдена, але Київ все одно залишиться самотнім у геополітичному плані. Таку думку висловив колумніст журналу Forbes Кеннет Рапоза.