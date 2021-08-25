Повернеться зі словесної підтримкою. Колумніст Forbes спрогнозував результат зустрічі Зеленського і Байдена

Під час візиту в США Зеленський може зачарувати Вашингтон і навіть отримати постійну фінансову підтримку. Але Україна, по суті, залишиться одна.

Президент України Володимир Зеленський на майбутній зустрічі зачарує Джо Байдена, але Київ все одно залишиться самотнім в геополітичному плані. Про це пише колумніст Forbes Кеннет Рапоза.

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За словами Кеннета Рапози, зустріч Зеленського і Байдена запланована на найбільш "мертвий" тиждень в політичному календарі США, оскільки більшість топчиновників пішли у відпустку.

"Зеленський, швидше за все, зачарує Вашингтон, щоб отримати постійну фінансову підтримку, і, можливо, якусь послугу, але Україна, по суті, залишиться одна. Зеленський незадоволений невиконаними обіцянками Заходу", — стверджує аналітик і наводить як приклад угоду США і Німеччини щодо "Північному потоку-2".

Кеннет Рапоза запевняє, що після угоди щодо "Північного потоку-2" "зірка України впала", оскільки Захід відкинув її опір російському газопроводу.

Колумніст у своїй колонці також назвав Україну "скелетом у шафі" і додав, що Володимир Зеленський після зустрічі з Джо Байденом повернеться до Києва тільки зі словесною підтримкою Білого дому.

"З огляду на все те, що зараз перебуває на столі в президента Байдена, Зеленський, швидше за все, повернеться додому тільки з запевненнями в дружбі та підтримці проти російської агресії. Україна відчайдушно потребує більшої кількості іноземних корпорацій, які б вкладали гроші. Особливо в енергетичному секторі. Але якщо це місце залишиться таким же корумпованим і нефункціональним, як старе шоу Зеленського "Слуга народу", тільки не таким смішним, то американські компанії втратять інтерес. США, в кращому випадку, ставляться до України з небажанням", — продовжив аналітик.

Єдиним порятунком для Зеленського, як розповідає Рапоза, стане розвиток української економіки. Але для цього Україні "потрібно довести" США, що наша країна — "не грошова яма, яку очікує капіталістична катастрофа".

Статистика (сальдо) прямих іноземних інвестицій в економіку України з 2004 по 2021 рік:

2004 — 1,7 млрд доларів;

2005 — 7,5 млрд доларів;

2006 — 5,7 млрд доларів;

2007 — 9,2 млрд доларів;

Рік випуску 2008 — 9,9 млрд доларів;

2009 — 4,6 млрд доларів;

2010 — 5,7 млрд доларів;

2011 — 7 млрд доларів;

2012 — 7,2 млрд доларів;

2013 — 4,1 млрд доларів;

2014 року — 0,3 млрд доларів;

2015 — -0,4 млрд доларів;

2016 — 3,8 млрд доларів;

2017 — 3,7 млрд доларів;

2018 — 4,5 млрд доларів;

2019 — 5,2 млрд доларів;

2020 року — -1 млрд доларів;

2021 — 1,4 млрд доларів;

Кеннет Рапоза — аналітик протекціоністської "Коаліції за процвітаючу Америку", пише колонки про країни БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР) для видання Forbes. Раніше 4,5 роки пропрацював репортером в Wall Street Journal, деякий час писав для Kyiv Post, The Nation, The Washington Times і Fox News. Був штатним репортером Dow Jones в Сан-Паулу.

Раніше Фокус розповідав, що Зеленський скаржився на бездіяльність Заходу напередодні зустрічі з Байденом. Президент України, спілкуючись з американськими журналістами, висловив незадоволення діями країн-партнерів у питаннях, що стосуються вступу в НАТО і припинення будівництва "Північного потоку-2".

Також Фокус повідомляв, що зустріч Зеленського з Байденом відбудеться в США 31 серпня. Дату офіційної зустрічі перенесли на один день через розширення програми візиту Зеленського і додатковою зустріччю двох президентів у форматі тет-а-тет.