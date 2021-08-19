Зеленський поскаржився на бездіяльність Заходу напередодні зустрічі з Байденом, — Washington Post

Президент України незадоволений діями країн-партнерів в питаннях, що стосуються вступу в НАТО і припинення будівництва "Північного потоку-2".

Президент України Володимир Зеленський напередодні зустрічі з главою Сполучених Штатів Джо Байденом, яка має відбутися 31 серпня, висловив розчарування у зв'язку з нерішучістю західних партнерів щодо питання вступу України в НАТО і не погодився з коментарем американського колеги про те, що країні потрібно "очиститися" від корупції, перш ніж можна буде розглядати її членство в Альянсі. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю п'яти виданням, повідомляє Washington Post.

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За словами журналістів, Зеленський заявив, що невизначеність в питанні вступу України в НАТО є "сигналом для інших країн, що вам тут не раді, а Росія вже не за горами і підсилює свій вплив".

Видання нагадало, що цієї весни Росія зосередила значну частину своїх військ уздовж кордону з Україною, що спровокувало зростання напруженості в регіоні. І хоча РФ частково вивела свої війська з цієї території, Зеленський стверджує, що нарощування російських сил триває, оскільки країна-агресор залишила частину військової техніки неподалік від кордону і може швидко збільшити присутність там своїх військ "в будь-який момент", пише Washington Post.

Відповідаючи на питання "так чи ні" про кандидатуру України в НАТО в червні, Байден відповів: "Школа закінчена". Він додав, що Києву як і раніше необхідно вирішувати проблеми, пов'язані з корупцією, і працювати над відповідністю іншим критеріям Альянсу.

[ + – ] "Школа закінчена", — Байден про перспективи вступу України в НАТО

"Дуже популярно звинувачувати Україну в корупції, і це не означає, що я дотримуюся цих поглядів лише з тих пір, як став президентом, але мене завжди це ображало. Тому що знаєте що? Жодна країна не вільна від корупції", — заявив Зеленський журналістам.

В ході інтерв'ю президент України також розповів журналістам, що він звернеться до Байдена з проханням втрутитися в будівництво російського газопроводу "Північний потік — 2".

Журналісти нагадали, що Україна розраховувала на допомогу США в припиненні будівництва газопроводу, однак в травні адміністрація Байдена вирішила не вводити санкції щодо компаній, задіяних у реалізації проекту, в спробі відновити відносини з Німеччиною. В обмін на припинення спроб США заблокувати будівництво "Північного потоку — 2" країни домовилися, що ФРН буде інвестувати в "зелену" енергетику України, а Берлін і Вашингтон спільно працюватимуть над ініціативами щодо пом'якшення енергетичного домінування Росії в Європі.

Зеленський під час інтерв'ю сказав, що він "не дуже вірить" в те, що всі зобов'язання за цією угодою будуть виконані. Відповідаючи на питання журналістів, чи вважає він пакт між США і Німеччиною зрадою, Зеленський знизав плечима і посміхнувся.

"Звичайно, я не задоволений цією домовленістю, якщо я можу її так назвати, і форматом, в якому вона була досягнута", — сказав президент України.

"Зеленський неодноразово підкреслював (під час інтерв'ю — ред.) заклопотаність з приводу безпеки України після введення в експлуатацію "Північного потоку — 2", оскільки Москва може стати агресивнішою в своїх відносинах з Києвом, коли він перестане служити транзитним простором для російського газу", — йдеться в публікації.

Також в інтерв'ю Зеленський охарактеризував президента Росії Володимира Путіна як "ірраціонального" й "емоційного, іноді навіть дуже емоційного".

"Він дуже емоційний, коли справа стосується України", — додав президент України.

Нагадаємо, в липні цього року Білий дім анонсував, що зустріч Байдена з Зеленським запланована на 30 серпня. Однак сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив, що переговори глав двох держав відбудуться на день пізніше в зв'язку з доповненням програми візиту Зеленського в Вашингтон.

Раніше президент України висловив надію на "змістовну й плідну" зустріч з Байденом. У плані переговорів, зокрема, будуть питання, пов'язані з війною на Донбасі, деокупацію Криму та енергетичною безпекою країни.