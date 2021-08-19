Зеленский пожаловался на бездействие Запада накануне встречи с Байденом, - Washington Post

Президент Украины недоволен действиями стран-партнеров в вопросах, касающихся вступления в НАТО и прекращения строительства "Северного потока-2".

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии встречи с главой Соединенных Штатов Джо Байденом, которая должна состояться 31 августа, выразил разочарование в связи с нерешительностью западных партнеров касательно вопроса вступления Украины в НАТО и не согласился с комментарием американского коллеги о том, что стране предстоит "очиститься" от коррупции, прежде чем можно будет рассматривать ее членство в Альянсе. Об этом Зеленский заявил в интервью пяти изданиям, сообщает Washington Post.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам журналистов, Зеленский заявил, что неопределенность в вопросе вступления Украины в НАТО является "сигналом для других стран, что вам здесь не рады, а Россия уже не за горами и усиливает свое влияние".

Издание напомнило, что этой весной Россия сосредоточила значительную часть своих войск вдоль границы с Украиной, что спровоцировало рост напряженности в регионе. И хотя РФ частично вывела свои войска с этой территории, Зеленский утверждает, что наращивание российских сил продолжается, так как страна-агрессор оставила часть военной техники неподалеку от границы и может быстро увеличить присутствие там своих войск "в любой момент", пишет Washington Post.

Отвечая на вопрос "да или нет" о кандидатуре Украины в НАТО в июне, Байден ответил: "Школа окончена". Он добавил, что Киеву по-прежнему необходимо решать проблемы, связанные с коррупцией, и работать над соответствием другим критериям Альянса.

[ + – ] "Школа окончена", - Байден о перспективах вступления Украины в НАТО

"Очень популярно обвинять Украину в коррупции, и это не означает, что я придерживаюсь этих взглядов только с тех пор, как стал президентом, но меня всегда это оскорбляло. Потому что знаете что? Ни одна страна не свободна от коррупции", — заявил Зеленский журналистам.

В ходе интервью президент Украины также рассказал журналистам, что он обратится к Байдену с просьбой вмешаться в строительство российского газопровода "Северный поток — 2".

Журналисты напомнили, что Украина рассчитывала на помощь США в прекращении строительства газопровода, однако в мае администрация Байдена решила не вводить санкции в отношении компаний, задействованных в реализации проекта, в попытке восстановить отношения с Германией. В обмен на прекращение попыток США заблокировать строительство "Северного потока — 2" страны договорились, что ФРГ будет инвестировать в "зеленую" энергетику Украины, а Берлин и Вашингтон будут совместно работать над инициативами по смягчению энергетического доминирования России в Европе.

Зеленский во время интервью сказал, что он "не очень верит" в то, что все обязательства по этому соглашению будут выполнены. Отвечая на вопрос журналистов, считает ли он пакт между США и Германией предательством, Зеленский пожал плечами и улыбнулся.

"Конечно, я не доволен этой договоренностью, если я могу ее так назвать, и форматом, в котором она была достигнута", — сказал президент Украины.

"Зеленский неоднократно подчеркивал (во время интервью — ред.) озабоченность по поводу безопасности Украины после ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2", поскольку Москва может стать более агрессивной в своих отношениях с Киевом, когда он перестанет служить транзитным пространством для российского газа", — говорится в публикации.

Также в интервью Зеленский охарактеризовал президента России Владимира Путина как "иррационального" и "эмоционального, иногда даже очень эмоционального".

"Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины", — добавил президент Украины.

Напомним, в июле этого года Белый дом анонсировал, что встреча Байдена с Зеленским запланирована на 30 августа. Однако сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил, что переговоры глав двух государств состоятся на день позже в связи с дополнением программы визита Зеленского в Вашингтон.

Ранее президент Украины выразил надежду на "содержательную и плодотворную" встречу с Байденом. В повестке переговоров, в частности, будут вопросы, связанные с войной на Донбассе, деоккупацией Крыма и энергетической безопасностью страны.