Вернется со словесной поддержкой. Колумнист Forbes спрогнозировал результат встречи Зеленского и Байдена

Во время визита в США Зеленский может очаровать Вашингтон и даже получить постоянную финансовую поддержку. Но Украина, по сути, останется одна.

Президент Украины Владимир Зеленский на предстоящей встрече очарует Джо Байдена, но Киев все равно останется одиноким в геополитическом плане. Об этом пишет колумнист Forbes Кеннет Рапоза.

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По словам Кеннета Рапозы, встреча Зеленского и Байдена запланирована на самую "мертвую" неделю в политическом календаре США, поскольку большинство топ-чиновников ушли в отпуск.

"Зеленский, скорее всего, очарует Вашингтон, чтобы получить постоянную финансовую поддержку, и, возможно, некоторую услугу, но Украина, по сути, останется одна. Зеленский недоволен невыполненными обещаниями Запада", — утверждает аналитик и приводит в пример сделку США и Германии по "Северному потоку-2".

Кеннет Рапоза уверяет, что после сделки по "Северному потоку-2" "звезда Украины упала", поскольку Запад отверг ее сопротивление российскому газопроводу.

Колумнист в своей колонке также назвал Украину "скелетом в шкафу", и добавил, что Владимир Зеленский после встречи с Джо Байденом вернется в Киев только со словесной поддержкой Белого дома.

"Учитывая все то, что сейчас находится на столе у президента Байдена, Зеленский, скорее всего, вернется домой только с заверениями в дружбе и поддержке против российской агрессии. Украина отчаянно нуждается в большем количестве иностранных корпораций, которые бы вкладывали деньги. Особенно в энергетическом секторе. Но если это место останется таким же коррумпированным и нефункциональным, как старое шоу Зеленского "Слуга народа", только не таким смешным, то американские компании потеряют интерес. США, в лучшем случае, относятся к Украине с неохотой", — продолжил аналитик.

Единственным спасением для Зеленского, как рассказывает Рапоза, станет развитие украинской экономики. Но для этого Украине "нужно доказать" США, что наша страна — "не денежная яма, которую ожидает капиталистическая катастрофа".

Статистика (сальдо) прямых иностранных инвестиций в экономику Украины с 2004 по 2021 год:

2004 — 1,7 млрд долларов;

2005 — 7,5 млрд долларов;

2006 — 5,7 млрд долларов;

2007 — 9,2 млрд долларов;

2008 — 9,9 млрд долларов;

2009 — 4,6 млрд долларов;

2010 — 5,7 млрд долларов;

2011 — 7 млрд долларов;

2012 — 7,2 млрд долларов;

2013 — 4,1 млрд долларов;

2014 — 0,3 млрд долларов;

2015 — -0,4 млрд долларов;

2016 — 3,8 млрд долларов;

2017 — 3,7 млрд долларов;

2018 — 4,5 млрд долларов;

2019 — 5,2 млрд долларов;

2020 — -1 млрд долларов;

2021 — 1,4 млрд долларов;

Кеннет Рапоза — аналитик протекционистской "Коалиции за процветающую Америку", пишет колонки о странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) для издания Forbes. Ранее 4,5 года проработал репортером в Wall Street Journal, некоторое время писал для Kyiv Post, The Nation, The Washington Times и Fox News. Был штатным репортером Dow Jones в Сан-Паулу.

Ранее Фокус рассказывал, что Зеленский жаловался на бездействие Запада накануне встречи с Байденом. Президент Украины, общаясь с американскими журналистами, выразил недовольствие действиями стран-партнеров в вопросах, касающихся вступления в НАТО и прекращения строительства "Северного потока-2".

Также Фокус сообщал, что встреча Зеленского с Байденом состоится в США 31 августа. Дату официальной встречи перенесли на один день из-за расширения программы визита Зеленского и дополнительной встречей двух президентов в формате тет-а-тет.