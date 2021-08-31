Зеленский прилетел в Вашингтон. Сегодня – встреча с министром обороны США (фото)

Первая леди сообщила детали своей программы пребывания в США.

Сегодня, около 01:00 по киевскому времени, президент Владимир Зеленский написал в Instagram о прилете в Вашингтон.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Впереди – обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США. Уверен, наша встреча будет содержательной", – добавил он.

О прилете написала и первая леди Елена Зеленская. Она также сообщила о своей программе пребывания в США, в которую входят:

запуск аудиогида на украинском языке в усадьбе первого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон;

встреча с женщинами Power women;

открытие "Украинского дома";

посещение музея Холокоста;

рабочие встречи в Стэнфордском университете и в Управлении образования Сан-Франциско;

посещение художественной галереи De Young.

"Уверена, что благодаря "мягкой силе" культурной дипломатии Украина и США станут еще ближе, а наша связь усилится", – написала Зеленская.

В 14:00 по местному времени (21:00 по киевскому) запланирована встреча Зеленского и министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны США Ллойдом Остином. Она состоится в Пентагоне.

Встреча президентов Украины и США состоится 1 сентября. После нее Зеленский поедет в Калифорнию.

Зеленский на предстоящей встрече очарует Джо Байдена, но Киев все равно останется одиноким в геополитическом плане. Такое мнение высказал колумнист журнала Forbes Кеннет Рапоза.