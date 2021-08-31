Зеленский прилетел в Вашингтон. Сегодня – встреча с министром обороны США (фото)
Первая леди сообщила детали своей программы пребывания в США.
Сегодня, около 01:00 по киевскому времени, президент Владимир Зеленский написал в Instagram о прилете в Вашингтон.
"Впереди – обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США. Уверен, наша встреча будет содержательной", – добавил он.
О прилете написала и первая леди Елена Зеленская. Она также сообщила о своей программе пребывания в США, в которую входят:
- запуск аудиогида на украинском языке в усадьбе первого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон;
- встреча с женщинами Power women;
- открытие "Украинского дома";
- посещение музея Холокоста;
- рабочие встречи в Стэнфордском университете и в Управлении образования Сан-Франциско;
- посещение художественной галереи De Young.
"Уверена, что благодаря "мягкой силе" культурной дипломатии Украина и США станут еще ближе, а наша связь усилится", – написала Зеленская.
В 14:00 по местному времени (21:00 по киевскому) запланирована встреча Зеленского и министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны США Ллойдом Остином. Она состоится в Пентагоне.
Встреча президентов Украины и США состоится 1 сентября. После нее Зеленский поедет в Калифорнию.
Зеленский на предстоящей встрече очарует Джо Байдена, но Киев все равно останется одиноким в геополитическом плане. Такое мнение высказал колумнист журнала Forbes Кеннет Рапоза.