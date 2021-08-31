"Енергоатом" і Westinghouse Electric домовилися побудувати енергоблоки Хмельницької АЕС (відео)

Відповідну угоду компанії підписали в присутності президента України Володимира Зеленського. Загальна вартість проекту становить $30 мільярдів.

В ході візиту президента України Володимира Зеленського в Вашингтон НАЕК "Енергоатом" підписала угоду з американською корпорацією Westinghouse Electric про будівництво енергоблоків Хмельницької АЕС в якості пілотного проекту. Також документ передбачає будівництво ще чотирьох блоків у майбутньому. Про це глава держави повідомив в своєму Twitter у вівторок, 31 серпня.

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"Вітаю підписання меморандуму між НАЕК "Енергоатом" і Westinghouse Electric про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС як пілотного проекту, а в подальшому — ще 4 блоків по їхній технології. Загальна вартість проекту — до $30 млрд", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Підписання меморандуму між Westinghouse Electric і "Енергоатомом"

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", американська корпорація Westinghouse Electric контролює до 50% комерційних енергоблоків і 31% ринку поставок ядерного палива. Компанія постачає Україні паливо для АЕС і послуги з модернізації систем безпеки реакторів з 1992 року.

Нагадаємо, 31 серпня президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та делегацією прилетів до Вашингтона. На сьогодні у глави держави і міністра оборони України Андрія Тарана запланована зустріч з главою Міноборони США Ллойдом Остіном.

Зустріч Зеленського з президентом США Джо Байденом відбудеться в середу, 1 вересня.