"Энергоатом" и Westinghouse Electric договорились построить энергоблоки Хмельницкой АЭС (видео)

Соответсвующее соглашение компании подписали в присутствии президента Украины Владимира Зеленского. Общая стоимость проекта составляет $30 миллиардов.

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон НАЭК "Энергоатом" подписала соглашение с американской корпорацией Westinghouse Electric о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС в качестве пилотного проекта. Также документ предусматривает строительство еще четырех блоков в дальнейшем. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter во вторник, 31 августа.

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"Приветствую подписание меморандума между НАЭК Энергоатом и Westinghouse Electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем – еще 4 блоков по их технологии. Общая стоимость проекта – до $30 млрд", — говорится в сообщении.

[ + – ] Подписание меморандума между Westinghouse Electric и "Энергоатомом"

По данным агентства "Интерфакс-Украина" американская корпорация Westinghouse Electric контролирует до 50% коммерческих энергоблоков и 31% рынка поставок ядерного топлива. Компания поставляет Украине топливо для АЭС и услуги по модернизации систем безопасности реакторов с 1992 года.

Напомним, 31 августа президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской и делегацией прилетел в Вашингтон. На сегодня у главы государства и министра обороны Украины Андрея Тарана запланирована встреча с главой Минобороны США Ллойдом Остином.

Встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом состоится в среду, 1 сентября.