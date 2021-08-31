Долгожданная встреча в неудачное время. С чем Зеленский вернется из США

Владимир Зеленский уже прибыл в США, где у него состоится встреча с Джо Байденом. Фокус узнал у экспертов, о чем могут говорить лидеры двух стран и чем визит президента Украины в Вашингтон может обернуться для украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон, где 1 сентября у него должна состояться встреча с его американским коллегой Джо Байденом.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Подробности предстоящего общения двух лидеров пока остаются в секрете, и Фокус обратился к экспертам, чтобы выслушать предположения: какие темы будут поднимать президенты и чем эта поездка может обернуться для нашей страны.

[ + – ] Елена и Владимир Зеленские прибыли в США Фото: пресс-служба ОП

Что будут обсуждать Зеленский и Байден в Вашингтоне?

Политолог Владимир Фесенко в комментарии Фокусу рассказывает, что главной темой предстоящего разговора Зеленского и Байдена станет развитие двусторонних отношений между Украиной и США.

"Особенно — в сфере обороны и безопасности. Вторая тема, которая очень актуальна в последние месяцы, это — "Северный поток-2" с обещаниями Германии оказывать поддержку Украине и защищать ее интересы в связи с рисками и угрозами из-за этого газопровода. Будет подниматься тема энергетических взаимоотношений. В том числе в контексте участия Украины в новейших энергетических проектах. И, возможно, США будут помогать в модернизации украинской энергетики", — отмечает Фесенко.

Важно

Карта "Северного потока-2": где Россия проложила газопровод и сколько потеряет из-за него Украина

Также, говорит политолог, в ходе переговоров Зеленский и Байден затронут тему конфликта на Донбассе, Крыма и противостояния с Россией.

"Украина заинтересована в том, чтобы США принимали более активное участие в переговорном процессе по Донбассу. Поэтому — как это сделать, в каких формах — это тоже может обсуждаться", — подчеркивает политолог.

Еще одним вопросом, который, по словам Фесенко, поднимут руководители государств, будут реформы в Украине.

"Есть критика в адрес нашей страны, есть и проблемы. Есть антикоррупционная реформа и реформа корпоративного управления. И ряд других реформ. США помогают нам в осуществлении реформ, но у них есть и претензии к тому, как эти реформы воплощаются в жизнь", — считает Фесенко.

Политолог Андрей Золотарев считает, что в ходе встречи в Вашингтоне Зеленский и Байден в первую очередь будут обсуждать вопрос Донбасса и дальнейшие пути мирного урегулирования конфликта.

"Ранее заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд обозначила позицию, что Минские соглашения — это единственный вариант сделать так, чтобы президента РФ Владимира Путина не было на Донбассе. И я думаю, что речь об этом зайдет", — говорит Золотарев Фокусу.

Также, считает эксперт, в ходе встречи Зеленский и Байден обсудят вопрос энергетики.

"На каких условиях Украина сможет сохранить транзит газа. Возможно будет подниматься вопрос с германско-американским участием о том, чтобы наша страна сохранила какие-то достойные объемы прокачки голубого топлива. Впрочем, на фоне сделки США и Германии это будет утешительно-подсластительной пилюлей для Украины, которая теряет свои транзитные возможности и монопольное положение, сохранявшееся в девяностые и нулевые годы", — говорит Золотарев.

Важно

"Ничего личного — это экономика". Чем обернется для Украины соглашение США и Германии о СП-2

Еще одним вопросом, который могут поднять лидеры Украины и США в ходе встречи, может стать деолигархизация.

"Может быть затронут вопрос о действиях в отношении Игоря Коломойского. И с оглядкой на решение Канцлерского суда в штате Делавэр понятно, чего ждет Вашингтон в этом вопросе. И я думаю, что достаточно жестко поставят этот вопрос", — подчеркивает Золотарев.

[ + – ] В присутствии Зеленского в США были подписаны документы в энергетической сфере Фото: пресс-служба ОП

Зачем Зеленский повез в США списки пленных на Донбассе?

30 августа уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Зеленский взял на встречу с Байденом список пленных на Донбассе и пропавших без вести граждан Украины. Омбудсмен предположила, что после встречи с президентом США украинский лидер может вернуться с новостями относительно возможного обмена пленными.

Политолог Андрей Золотарев, комментируя решение Зеленского повезти Байдену списки, назвал это "политическим жестом", который должен продемонстрировать, что война на востоке Украины продолжается и что есть ряд нерешенных вопросов, в том числе — гуманитарного характера.

"Но если поднимать этот вопрос, то, возможно, на фоне Афганистана американская сторона как раз захочет уйти от какой-то конкретики в вопросе Донбасса и ограничиться декларациями "за все хорошее и против всего плохого". Но очевидно, что Зеленский будет пытаться перевести этот диалог в сторону большей конкретики. По возвращении ему же будут задавать вопросы, он не может приехать с пустыми руками", — отмечает Золотарев.

Владимир Фесенко говорит, что украинский лидер привез на встречу с Байденом списки удерживаемых боевиками на востоке Украины лиц для того, чтобы Вашингтон повлиял в этом вопросе на Москву.

"Возможно, речь идет о том, чтобы в тех рабочих контактах, которые нынешняя американская администрация имеет с Россией, среди прочего поднималась и эта тема. Чтобы пусть даже при стагнации переговоров в нормандском формате все-таки Россия откликнулась на вопрос обмена пленными, который заморожен уже больше года", — говорит Фесенко.

В целом же этот шаг политолог назвал попыткой давить на Россию через США.

"Но на данный момент скорее надо думать над тем, чтобы Вашингтон вернулся в активные переговоры по Донбассу. Да, официально они не участвовали ни в "Нормандском формате", ни в Трехсторонней контактной группе. Но США еще при Бараке Обаме установили особую линию переговоров с Россией по Донбассу. Это линия Нуланд — Сурков. При Трампе вместо Нуланд был Волкер", — отмечает Фесенко, подчеркивая, что было бы логично возобновить такие параллельные переговоры между США и РФ по Донбассу.

Политолог также говорит, что, несмотря на то, что Зеленский может предложить Байдену присоединиться к Нормандскому формату, крайне маловероятно, что Вашингтон на это пойдет.

Важно

Что такое формула Штайнмайера и зачем Россия, Франция и ФРГ торопят Украину ее принять

[ + – ] Владимир Зеленский и Джо Байден встретятся 1 сентября Фото: liga.net

Что изменится после встречи Байдена и Зеленского для Украины?

Владимир Фесенко после вопроса о том, что изменится после встречи Байдена с Зеленским рассмеялся и отметил, что после предыдущих визитов президентов Украины в США никаких "сенсаций" не произошло.

"И сейчас не произойдет. Но визит будет результативным. Будут подписаны совместные документы. Фактически речь будет идти о развитии долгосрочного сотрудничества США и Украины. Особенно в сфере обороны", — подчеркивает Фесенко.

Он же говорит, что ранее широко обсуждался вопрос получения Украиной статуса "основного союзника вне НАТО". Впрочем, напоминает эксперт, у Афганистана тоже был такой статус.

"Дело не в статусах. И в контексте уроков Афганистана нужно понимать — США не будут ни за кого воевать. Их подход к внешней помощи будет более прагматичным, более жестким. К этому тоже нужно готовиться. Надо крутить велосипед. Мы должны укреплять уже имеющееся сотрудничество с США и, по возможности, его расширять", — говорит Фесенко.

Важно

Афганистан без США. В чем ошибся Джо Байден и кто станет новым партнером Кабула?

По словам политолога, в вопросе визита Зеленского в США важен сам факт его встречи и личного знакомства с Байденом.

"Ну и, соответственно, как они друг друга будут воспринимать, как дальше будут развиваться их личные отношения. Но в любом случае партнерские отношения между нашими странами сохранятся. Главное — заложить основу для их дальнейшего развития", — подчеркивает Фесенко.

Политолог Андрей Золотарев после вопроса о том, что изменится для нашей страны после встречи двух лидеров предположил, что в ходе разговора с Байденом Зеленский может поднять вопрос перезагрузки системы власти в Украине через досрочные выборы президента.

"Без согласования этого вопроса схема вряд ли будет претворяться в жизнь. Если Зеленскому дадут карт-бланш — мы это очень быстро увидим. Если он столкнется с вежливым отказом, то об этом наверняка не последней узнает оппозиция президента. И это может стать сигналом для раскачки ситуации в Украине. На фоне тех тарифов, которые мы можем получить этой осенью, роста цен и прочих факторов. Поэтому результаты этого визита во многом определят украинскую политическую повестку в краткосрочной перспективе", — говорит Золотарев.

Зеленский в США планирует заручиться поддержкой бизнеса

Владимир Фесенко рассказывает, что команда Зеленского в ходе поездки в США намерена встретиться не только с официальным Вашингтоном, но и с представителями американской бизнес-среды.

"В команде Зеленского хотят найти друзей в американском обществе и бизнесе. Именно поэтому планируется и, насколько я понимаю, состоится его визит в Калифорнию, которая является центром бизнеса США, технологическим центром и центром шоу-бизнеса", — отмечает Фесенко.

По словам политолога, Зеленскому важно заручиться поддержкой влиятельных американцев, чтобы те также выступали в поддержку Украины.

Примечательно, что 30 августа министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что он сопровождает главу государства в ходе визита в США и намерен встретиться с представителями крупных компаний и инвесторами.

[ + – ] Министр цифровой трансформации Федоров собирается презентовать в США "Дію" и "Дію City"

31 августа Федоров сообщил, что у его команды запланированы встречи с представителями Google и Apple.

[ + – ] Министр цифровой трансформации Украины Федоров в ходе визита в США встретится с Apple и Google

"Время для визита Зеленского в США не самое удачное, но перенести его нельзя"

Визит Зеленского в США совпал со временем окончания эвакуации американских военнослужащих и дипломатов из Афганистана. Так, встречу лидеров двух стран даже перенесли с 31 августа на 1 сентября из-за того, что на последний день лета запланировали окончание вывоза граждан США из Кабула.

"Это во многом фатальное событие для США. Американцы долго отходили от "вьетнамского синдрома". И в Афганистане они не проиграли ни одного боя. Но весь мир помнит вертолет, садящийся на крышу посольства США в Кабуле. И весь мир помнит падающих афганцев, которые пытались улететь из страны, привязывая себя к шасси самолетов. И Америка теряет момент морального превосходства, который был всегда ей присущ. И сейчас внутриполитическая ситуация в США очень напряженная", — говорит Золотарев Фокусу.

Важно

Байден с женой лично встретили тела американских солдат, погибших в Кабуле (фото, видео)

Фесенко также подчеркивает, что время для визита Зеленского в США, учитывая события в Афганистане, "не самое удачное". Впрочем, по его словам, перенести встречу лидеров стран на более спокойный период не представляется возможным.

"Любой визит главы государства или правительства — это событие. Не принимается решение о переносе со дня на день. Мы не можем сами перенести его. Это уже согласовано с американской стороной. И для Зеленского это важная встреча. Если бы сейчас ее не перенесли на день, а вовсе отложили, это повлекло бы новую волну критики в адрес президента. Мол, американцы не хотят с ним общаться и тому подобное", — рассказывает Фесенко.

Политолог отмечает, что команда Зеленского не форсировала встречу украинского и американского лидеров во времена президентства Трампа, ожидая завершения президентских выборов в США.

"Это было правильное решение. Но уже при Байдене почти полгода ушло на согласование даты визита. Конечно, никто не мог знать, что именно сейчас случится эта афганская драма. Но не только мы оказались в таком положении, похожие условия сложились и во время встречи с премьер-министром Израиля [она прошла 28 августа — Ред.]", — говорит Фесенко.

С тем, что перенести встречу Зеленского с Байденом на более спокойное время не представляется возможным, согласен и Андрей Золотарев.

"Деваться уже некуда. Перенести визит нельзя, потому что все будут рассказывать, что он слишком оттягивается и позже будут воспринимать эту встречу уже с иронией. Ничего другого не оставалось, кроме как ехать. Хотя, честно говоря, команда Байдена сейчас меньше всего готова к визиту", — считает Золотарев.