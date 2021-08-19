Афганистан без США. В чем ошибся Джо Байден и кто станет новым партнером Кабула?

Двадцатилетняя попытка США построить новый Афганистан провалилась. Но международным оппонентам Вашингтона рано радоваться этому фиаско.

В обращении к нации президент США Джо Байден признал, что Вашингтон сделал много ошибок в Афганистане, но при этом повторил тезис о правильности решения вывести войска с территории страны: "Американские военные не могут и не должны погибать в войне, в которой афганские силы не готовы бороться за себя". Противникам такого шага он адресовал эмоционально окрашенные вопросы: "Сколько еще поколений дочерей и сыновей Америки вы хотели бы отправить для борьбы с гражданской войной в Афганистане? Сколько бесконечных рядов надгробий на национальном кладбище еще предстоит?" Я четко отвечаю. Я не буду повторять ошибок, которые мы сделали в прошлом".

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Ошибка президента: от Буша-младшего до Джо Байдена

Усталость от войны, в которую Америку втянул Джордж Буш-младший месяц спустя после террористических атак на башни-близнецы 11 сентября 2001 года, существует. Однако это вряд ли можно назвать обострением "вьетнамского синдрома" с его антиинтервенционистскими настроениями, требованием исключить войну из арсенала средств национальной политики правительства как метода решения внешнеполитических кризисов и лозунгом "Больше никаких Вьетнамов!"

Сам "Афганистан 2.0" (если иметь в виду, что "первым Афганистаном" было советское вторжение в 1979-м) начинался для граждан США не с абстрактных построений о необходимости вести борьбу с далеким врагом, угрожающим жизни американцев. Под обломками Всемирного торгового центра погибли около 3 тыс. человек. Обвиненный в организации терактов саудовский миллионер Усама бен Ладен скрывался в Афганистане.

[ + – ] Под обломками Всемирного торгового центра погибли около 3 тыс. человек

И когда "Талибан", находившийся у власти, отказался выдать его Вашингтону, Буш заявил: "Мы выкурим их из нор… и приведем их к правосудию или доставим правосудие к ним". Для борьбы с талибами создали мощную коалицию. К концу ­2001-го при поддержке авиаударов и американских подразделений группа моджахедов под названием "Северный альянс" установила контроль над Афганистаном и создала правительство национального единства. Основные силы "Талибана" были разгромлены, сама организация перешла в подполье и частично отступила в соседний Пакистан. Горный район Вазиристан стал их оплотом.

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"Я приехал в Афганистан почти 20 лет назад с четкими целями: поймать тех, кто напал на нас 11 сентября 2001 года, и убедиться, что Аль-Каида не может использовать Афганистан в качестве базы для повторного нападения на нас, — сказал Байден в недавнем обращении. — Мы сделали это — обезвредили Аль-Каиду. Мы никогда не прекращали охоту на Усаму бен Ладена, и мы его поймали. Это было десять лет назад [2 мая 2011‑го в ходе операции "Копье Нептуна" американское подразделение сил спецназначения уничтожили "цель №1" в его доме, располагавшемся в 1,3 км от здания Пакистанской военной академии]. Наша миссия в Афганистане никогда не заключалась в построении нации".

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Такое ретроспективное целеполагание миссии США звучит не слишком убедительно. Если американцы что-то и пытались делать, то именно строить афганскую нацию, чтобы получить в беспокойном регионе государство, которое бы перестало быть рассадником терроризма. Это требовало денег. Прежде всего направленных на повышение обороноспособности тех, кто должен был противостоять талибам. "Мы потратили более триллиона долларов за 20 лет. Мы обучили и оснастили современным оборудованием более 300 тыс. афганских военнослужащих. Теперь они должны сражаться сами за себя", — заявил глава американского государства.

Увы, с самого начала такой подход отдавал иллюзией.

Стив Колл, автор книг "Призрачные войны" и "Директорат S", которые в совокупности отражают большую часть истории последних нескольких десятилетий в Афганистане и Пакистане, считает, что Вашингтон подвел "масштаб амбиций", который был заметен и в Ираке. По его мнению, невозможно создать "постоянную армию численностью в 300 тыс. человек в стране, разрушенной войной, длящейся более 40 лет подряд, экономика которой почти полностью зависит от внешней помощи". Колл вспоминает, как в 2012 году говорил об идее создания такой армии в Афганистане, и все они сказали: "Вы просто не можете этого сделать. Это не сработает". Так и случилось.

Если вторжение в Афганистан после "апокалипсиса 911" было коалиционным делом, то нынешнее решение Вашингтона об уходе является действием в духе Трампа

Это было не единственной ошибкой вашингтонских стратегов. Они вообще в большинстве своем заблуждались по части боеспособности правительственных войск в Афганистане. Дэвид Сангер в The New York Times иронизирует, что среди современных президентов США "редко можно встретить таких незадачливых, как нынешний американский главнокомандующий, которому еще долго будут припоминать слова, сказанные им всего пять недель тому назад: "Ни при каких обстоятельств вы не увидите, чтобы людей забирали с крыши посольства США в Афганистане" [как это было в Сайгоне во время срочной эвакуации в 1975 году, когда в город входили войска Вьетконга]. А потом он выкопал себе яму еще глубже, заявив: "Крайне низка вероятность того, что "Талибан" захватит все и овладеет всей страной". А затем, в минувшее воскресенье, по телевидению показали из Кабула "ту самую картину, которой Байден со своими помощниками во время недавних заседаний в Овальном кабинете решил избежать. Правда, эвакуацию осуществляли не с крыши посольства, а с вертолетной площадки, находящейся рядом".

[ + – ] Эвакуация посольства США из Кабула, август 2021 года

Но неверно оценивал ситуацию не только Байден. Даже такие "зубры", как отставной дипломат Райан Крокер — посол в Ираке при Джордже Буше и посол в Афганистане при президенте Бараке Обаме — полагали, что талибского блицкрига не будет. Всего неделю назад, выступая на ABC, он говорил: "Продолжительная гражданская война, если откровенно, является более вероятным сценарием, чем молниеносный захват всей страны талибами".

Пасть под бременем коррупции: почему бежал президент Гани

Все вышло иначе. Почему? Некоторые эксперты говорят, что значительную роль здесь сыграла традиционная афганская коррупция. Специальный главный инспектор США по восстановлению Афганистана годами бил тревогу по этому поводу, а в своем последнем отчете высказывал "серьезное беспокойство в связи с разрушительным воздействием коррупции… и сомнительной точностью данных о реальном состоянии сил".

Это на бумаге национальные силы безопасности Афганистана насчитывают более 300 тыс. бойцов. На деле же их, по словам высокопоставленного американского военного источника, было меньше. Би-би-си пишет, что "афганская армия и полиция имеют непростую историю, наполненную многочисленными потерями, дезертирством и коррупцией. Некоторые командиры, например, требовали плату для солдат, которых просто не существует, — так называемых солдат-призраков. А французская Le Monde, со ссылкой на анонимного западного дипломата, работающего в Кабуле, назвала цифры: 46 батальонов-призраков, по 800 человек в каждом.

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Чтобы понять, какой черной дырой была власть бежавшего из страны Ашрафа Гани, достаточно посмотреть статистику, характеризующую его правление.

До того как в 2014-м стать у руля в Афганистане, Гани работал в знаменитых американских университетах, считался видным ученым-экономистом и гордился статусом одного из ведущих мировых экспертов по failed states — несостоявшимся государствам. В итоге лидером одного из таковых он и стал. За первые четыре года его президентства показатель бедности ­населения в ­стране возрос с 39% до 54%. По оценке Всемирного банка за 2019 год, расходы афганского правительства составляли порядка $11 млрд, тогда как собственные доходы — $2,5 млрд. Оставшуюся часть средств покрывали доноры. $5 млрд шло на поддержание безопасности, еще $3,5 млрд — на гражданскую сферу.

[ + – ] Президент Афганистана считался одним из ведущих мировых экспертов по failed states — несостоявшимся государствам и даже написал об этом книгу

По информации Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), в 2019 году в Афганистане изготовили 6,7 т опиума — на 21% больше, чем годом ранее. Эта цифра стала максимальной за 10 лет. В индексе восприятия коррупции от Transparency International Афганистан в 2020 году занял 165-е место (вместе с Бурунди, Конго, Гвинеей-Бисау и Туркменией) из 180 стран. Успехом это не назовешь.

Удиравший второпях 72-летний Гани, как сообщил телеканал Kabul News, пытался вывезти из страны €5 млн наличными, но это почему-то не удалось, и они остались валяться на взлетной полосе. Представители посольства РФ в этом контексте говорят о четырех машинах, набитых деньгами, и страстном желании запихнуть часть денег в вертолет, не увенчавшемся успехом.

О союзниках и насаждении демократии в Афганистане

Сегодня, когда Байден уводит Америку из Афганистана, он продолжает дело своего предшественника Дональда Трампа. Именно тот в феврале 2020-го подписал соглашение о выводе войск США. И все же основной груз этого фиаско, как называют данный шаг некоторые аналитики, ложится на нынешнего главу Белого дома.

Николас Гвоздев в The National Interest пишет, что такое отношение к партнерам может насторожить политиков в других странах — в том числе в Украине, Грузии и Молдове. Он вспоминает, что в 2012 году именно Афганистан с большой шумихой был обозначен как "главный союзник Соединенных Штатов, не входящий в НАТО". Теперь же получается, что статус "главного союзника вне НАТО" может стоить не слишком много. Суждение, в общем, здравое. Но переживать политикам — по крайней мере, в Украине — следует все же не по поводу беспринципности Вашингтона. А имея в виду свою способность побороть коррупцию. Если бы не этот фактор, само положение дел в Афганистане, вероятнее всего, было бы иным. Без столь явного триумфа талибов.

Питер Берген, бравший интервью у бен Ладена, говорит, что катастрофа в Афганистане ему очень напоминает блицкриг ИГИЛ после выхода США из Ирака в 2011 году.

Другой вопрос — как действия Байдена ложатся в его концепцию "Америка вернулась". Если вторжение в Афганистан после "апокалипсиса 911" было коалиционным делом, то нынешнее решение Вашингтона об уходе является действием в духе Трампа. Оно как-то не очень поднимает на щит идеи западных альянсов, хотя и совпадет с той озабоченностью афганской повесткой, которую демонстрируют лидеры ЕС.

Рельефнее всего о горечи неудавшегося эксперимента на днях высказалась канцлер Германии Ангела Меркель: "Мы хотели построить государство с демократическими структурами, это не удалось. Между афганской армией и народом не сложилось никакой связи, это сработало не так, как мы ожидали. Нам стоит обратить внимание и на другое: чего можно достичь подобными вмешательствами? Как мы можем внедрять политические порядки в других странах?" Сама формулировка вопроса буквально подталкивает к пораженческому ответу: никак. И скорее всего, впредь западные лидеры будут куда осторожнее относиться к идее насаждения демократии где бы то ни было, довольствуясь действиями, которые будут хоть как-то гарантировать их страны от террористических атак и кризиса с беженцами.

Антиафганец Байден и уход США из Афганистана

Но в том-то и дело, что уход США из Афганистана подобных гарантий не дает. Можно понять Байдена, который давно является скептиком относительно успешных перспектив Америки в этой стране. Когда президент Обама в 2009 году прорабатывал вопрос о наращивании сил в Кабуле, тогдашний вице-президент был против.

Как вспоминает в мемуарах бывший спецпредставитель по Афганистану Ричард Холбрук, Байден однажды с раздражением сказал: "Не желаю отправлять моего мальчика рисковать собой ради прав афганских женщин". Речь шла о его сыне Бо (умершем позже от опухоли головного мозга), который в начале своей карьеры был военным и даже на инаугурацию отца в качестве вице-президента приехал в январе 2009 года из Ирака.

Джордж Пакер в статье "Предательство афганцев Байденом будет позорным", опубликованной в The Atlantic, передает слова одного из ветеранов афганской войны: "Если бы Бо был жив сегодня, он мог бы общаться со своим отцом так, чтобы тот был восприимчивым". То есть по-иному бы относился к жизням тех афганцев, которые пытались вместе с американцами строить новую страну и над которыми сегодня нависла угроза расправы со стороны талибов. Но повлиять на решение Байдена никто не смог. Жребий брошен.

[ + – ] ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА: Афганская семья спешит в международный аэропорт имени Хамида Карзая, чтобы сбежать из Кабула, захваченного талибами Фото: Getty Images

Некоторое время назад американские медиа писали о том, что многие американцы поддерживают уход Соединенных Штатов из Афганистана. Однако последний опрос, проведенный исследовательской компанией Trafalgar Group, свидетельствует о том, что почти 70% респондентов не одобряют действия президента Джо Байдена в Афганистане, и лишь чуть больше 23% считают их правильными. Так что, когда фрау Меркель сказала, что вывод войск был начат после соответствующего решения США, которое имели и "внутриполитические причины", ситуация со скрытыми триггерами, определившими шаг Байдена, яснее не стала. Но, в конце концов, эти "тайны мадридского двора" сегодня волнуют мир куда меньше, чем вопрос: что будет дальше? И в самом Афганистане, и в раскладах сил вокруг него после ухода американцев.

Ситуация в Афганистане. Чего ожидать?

В среду, 11 августа, представитель китайского МИДа Лицзянь Чжао опубликовал в "Твиттере" карикатуру, изображавшую американцев, покидающих Афганистан и оставлявших после себя разрушенные дома и раненых мирных жителей. Подпись под ней гласила: "Соединенные Штаты с легкостью покинули Афганистан, но как насчет афганского народа, который страдал на протяжении 20 лет?"

Сделано это было уже после того, как руководитель внешнеполитического ведомства Китая Ван И встретился с главой политического крыла "Талибана" Абдулой Гани Барадаром.

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Наивно думать, что в Пекине так уж обеспокоены судьбой афганского народа. Поднебесная действует прагматично. У нее 75 км общей границы с Афганистаном, и руководству страны точно бы не хотелось, чтобы уйгурские боевики в Синьцзяне перешли на сторону талибов. Кроме того, "Афганистан находится в центре программы "Новые шелковые пути", запущенной Си Цзиньпином восемь лет назад. Для него талибы являются такими же бизнес-партнерами, как и все остальные, — пишет Жан-Луи Трамбле в Le Figaro, с иронией добавляя: — Истинный урок реальной политики". А сам китайский МИД заявляет: "Афганские талибы неоднократно выражали надежду на развитие хороших отношений с Китаем и надеются на участие Китая в восстановлении и развитии Афганистана, а также никогда не позволят никаким силам использовать афганскую территорию, чтобы навредить делам Китая".

Пекин — не единственный, кто демонстрирует благорасположение к новым хозяевам Афганистана. Иран, Россия и Узбекистан тоже пошли по этому пути, заранее наладив контакты с представителями "Талибана".

Понятна и позиция Пакистана — одной из трех стран, которые признали талибов во время их "первого пришествия" во власть в 1996 году (две другие — Саудовская Аравия и ОАЭ). Исламабад, негласный партнер и спонсор движения, заявляет, что "когда придет время, Пакистан признает правительство талибов в соответствии с международным консенсусом, реалиями на земле, а также национальными интересами Пакистана".

Что касается прочих крупных мировых и региональных политических игроков, то тут многое неясно. Большинство посольств эвакуируются, несмотря на то что талибы гарантировали их неприкосновенность, а российское даже взялись охранять.

Более $1 трлн потратили США на Афганистан за 20 лет своего присутствия в стране.

Более всего непонятно, как и какое взаимодействие с "Талибаном" сможет осуществлять Вашингтон. Особенно с учетом той критики, которая сыплется на Байдена в Соединенных Штатах. Возвращение талибов, считают многие, это ящик Пандоры. Они сеют насилие, казни, новое Средневековье. Им нельзя доверять.

Сьюзен Глассер в The New Yorker передает слова своего давнего знакомого, который в 2002 году был полон решимости построить современное, функционирующее государство из руин, оставшихся после "Талибана" и 11 сентября: "Станет ли это Руандой Байдена?" Когда она заговорила об опасении появления "Аль-Каиды"/ИГИЛ версии 3.0" с Питером Бергеном, выпустившим недавно книгу "Взлет и падение Усамы бен Ладена", а в 1990-е бравшим интервью у этого террориста №1, тот сказал, что катастрофа в Афганистане ему очень напоминает блицкриг ИГИЛ после выхода США из Ирака в 2011 году: "Сценарий абсолютно такой же. Это, по сути, методичка ИГИЛ".

Причем, скорее всего, новые реалии станут проблемой и для стран, которые сегодня чуть ли не нахваливают талибов (как та же Россия, считающая, что это движение — заслон от ИГИЛ). Нестабильность, которую они сеют, может распространиться за пределы афганской границы. Нейтан Стейлс, бывший координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом, работавший при администрации Трампа, говорит, что "сейчас у Китая, России и других враждебных государств возникает искушение хорошенько посмеяться за счет администрации Байдена. [Однако] любое веселье со стороны этих стран будет коротким, потому что завоевание талибами Афганистана будет иметь драматические последствия для региона и для других государств, стремящихся к роли глобальных лидеров. Им придется засучить рукава и взяться за работу, чтобы устранить последствия".

[ + – ] Аэропорт в Кабуле с самолетом от Kam Air Фото: Getty Images

Те, кто рассчитывает, что "Талибан" изменился, и его всегдашняя жестокость по отношению к своим врагам внутри страны на этот раз будет умерена (мол, посмотрите, даже Кабул взяли почти мирно), выдают желаемое за действительное.

"Это идеологическая группа, а не просто группа политиков, стремящихся к власти, — они не могут слишком далеко уходить от своей системы убеждений, — говорит Хусейн Хаккани, бывший посол Пакистана в Вашингтоне, а ныне старший научный сотрудник консервативного института Хадсона. — Представление о том, что стремление к международной легитимности перевесит чьи-то основные убеждения, является фантазией, которая раньше приводила американцев к нереалистичным ожиданиям и ошибочной политике".

Теперь в числе заблудших рискуют оказаться оппоненты Вашингтона на международной политической доске. А самой страдающей стороной выступят сами граждане Афганистана. Особенно женщины, всегда бывшие главной мишенью для тех, кто стремился вернуться к законам шариата.