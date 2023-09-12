"Я выжил": Джордж Буш вспомнил ужин, на котором его обслуживал Пригожин (фото)

По словам бывшего американского президента, его шокировал снимок, на котором "повар Путина" предлагает ему напиток в Санкт-Петербурге.

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Бывший президент США Джордж Буш рассказал об ужине с президентом Российской Федерации, на котором его обсуживал Евгений Пригожин. Об этом пишет The Washington Post 12 сентября.

На вопрос журналистов о том, повергла ли его в шок новость о гибели Евгения Пригожина, экс-президент США ответил отрицательно.

"Что меня шокирует, так это то, что на днях я увидел фотографию саммита "Большой восьмерки" в Санкт-Петербурге, где он был парнем, который подавал мне еду", — сказал Джордж Буш.

Пригожин обслуживает президента США

Сообщается, что снимок был сделан в 2006 году. На фото Евгений Пригожин склонился возле плеча американского лидера, предлагая ему напиток. Джордж Буш отметил, что не помнит этого момента.

"Все, что я знаю, это то, что я выжил", — сказал экс-президент США.

Как отмечают журналисты, Буш при первой встрече с Путиным в 2001 году заявил, что он "почувствовал свою душу", а также охарактеризовал российского президента, как "заслуживающего доверия".

В 2023 году бывший американский президент признался, что изменил свое мнение о Путине. Он назвал российского лидера "хитрым политиком, который не боится использовать силу".

Напомним, во время форума Yalta European Strategy, который прошел 8-9 сентября в Киеве, Джордж Буш вспомнил историю о том, как Владимир Путин когда-то оскорбил его собаку. Политик отметил, что считает, что эту историю очень показательной.

Мы также писали о том, кто из американских президентов совершал визит в Украину. Так, Джордж Буш-младший посетил Украину в 2008 году.