"Жив и здоров": Евгений Пригожин может прятаться на одном из островов Венесуэлы, — СМИ

Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что главаря ЧВК "Вагнер" предупредили о готовящемся покушении и указали на маршрут, по которому можно сбежать.

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Евгений Пригожин, так называемый "повар Путина" и глава ЧВК "Вагнер" погиб в авиакатастрофе 23 августа, вместе с ним погибли ряд высокопоставленных членов ЧВК. Однако с первого дня появились слухи о том, что он якобы жив и скрывается. Так, российский политолог Валерий Соловей утверждает, что якобы жив и скрывается где-то в Венесуэле. Об этом пишет Daily Mail.

Соловей заявил, что Евгений Пригожин "жив и здоров" и находится на райском острове Маргарита, крупнейшем острове Венесуэлы, который расположен в южной части Карибского моря. Население — порядка 490 тысяч человек. Это один из главных курортов Венесуэлы.

Остров Маргарита, где якобы скрывается Пригожин Фото: Скрин видео

Российский политолог не предоставил никаких доказательств, что Евгений Пригожин остался жив в результате авиакатастрофы, но заявил, что глава ЧВК "Вагнер" затаился и ждет смерти Владимира Путина, чтобы вернуться в Россию.

Соловей заявил, что его источники сообщили, что Пригожина предупредили о готовящейся катастрофе самолета и помогли не попасть на борт, указав маршруты отступления.

Обломки самолета Пригожина Фото: Getty Images

"Евгения Пригожина предупредили о том, что его хотят убить и том, что его самолет будет уничтожен", — заявил Соловей, отметив, что Пригожин заключил сделку с самим Путиным и Николаем Патрушевым, секретарем Совета безопасности Российской Федерации.

"Они разработали тот "фокус", который мы наблюдали. Когда ключевые командиры Вагнера погибли [в авиакатастрофе], Евгений Пригожин остался жив и здоров", — заявил Соловей.

Он уверен, что Пригожину было приказано затаиться, но ему, возможно, будет разрешено вернуться после смерти Путина, чтобы возглавить отряд из 5000 наемников Вагнера, которые останутся вооруженными и готовыми к использованию в случае надвигающейся битвы между конкурирующими кланами за абсолютную власть.

"Они договорились о сотрудничестве в критической ситуации", — сказал он, отметив, что эти пять тысяч вагнеровцев предполагается использовать в качестве отряда смерти, чтобы избавиться от тех, кто попытается противостоять новой правящей коалиции связанной с Патрушевым.

Соловей также заявил, что активы Пригожина, включая бриллианты, золото и наличные, были разделены, при этом одна седьмая часть осталась у Пригожина, а остальная часть досталась "структурам, контролируемым семьей Владимира Путина". Политолог уверен, что Путин болен и может не пережить осень 2023 года. А на публике все чаще появляются два двойника российского президента.

"Двойник Путина, точнее, два двойника Путина контролируются Федеральной службой охраны (ФСО)", — сказал он.

По словам его врачей, настоящий Путин болен и может не пережить осень.

Кто такой Валерий Соловей?

Соловей — российский историк, политический аналитик, публицист и общественный деятель. Доктор исторических наук.

Валерий Соловей на митинге Фото: РИА Новости

С 2007 по 2019 год занимал пост заведующего кафедрой рекламы и связей с общественностью МГИМО. С 1993 года был экспертом "Горбачев-фонда"

В январе 2012 года был избран председателем партии националистического толка "Новая сила", которой Минюст РФ отказал в регистрации.

Соловей регулярно выступал против Путина и партии "Единая Россия". В 2022 году у него провели обыск следователи Следственного комитета. Также его неоднократно задерживали на пикетах.

9 сентября 2022 года Минюст России внес Соловья в список "иностранных агентов".

Соловей прославился своими политическими прогнозами, которые в большинстве своем оказались ошибочными. Так же он утверждает, что Владимир Путин тяжело болен (в том числе болезнью Паркинсона) и регулярно предсказывает скорую смену власти в России.

Напомним, ранее на этой неделе в ГУР Минобороны Украины заявили, что пока не могут на 100% подтвердить гибель главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщил представитель ведомства Андрей Юсов.

Он отметил, что в ГУР согласны с тем, что в авиакатастрофе 23 августа погибли Дмитрий Уткин и другие пассажиры самолета. А что касается Пригожина, то "нужно еще некоторое время подождать". Оперировать нужно лишь проверенными фактами, резюмировал Юсов.