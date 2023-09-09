"Живий і здоровий": Євген Пригожин може ховатися на одному з островів Венесуели, — ЗМІ

Російський політолог Валерій Соловей стверджує, що ватажка ПВК "Вагнер" попередили про підготовку замаху і вказали на маршрут, яким можна втекти.

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Євген Пригожин, так званий "кухар Путіна" і глава ПВК "Вагнер", загинув в авіакатастрофі 23 серпня, разом із ним загинула низка високопоставлених членів ПВК. Однак із першого дня з'явилися чутки про те, що він нібито живий і переховується. Так, російський політолог Валерій Соловей стверджує, що нібито живий і переховується десь у Венесуелі. Про це пише Daily Mail.

Соловей заявив, що Євген Пригожин "живий і здоровий" і перебуває на райському острові Маргарита, найбільшому острові Венесуели, який розташований у південній частині Карибського моря. Населення — близько 490 тисяч осіб. Це один із головних курортів Венесуели.

Острів Маргарита, де нібито ховається Пригожин Фото: Скрін відео

Російський політолог не надав жодних доказів, що Євген Пригожин залишився живим унаслідок авіакатастрофи, але заявив, що глава ПВК "Вагнер" зачаївся і чекає на смерть Володимира Путіна, щоб повернутися в Росію.

Соловей заявив, що його джерела повідомили, що Пригожина попередили про підготовку катастрофи літака і допомогли не потрапити на борт, вказавши маршрути відступу.

Уламки літака Пригожина Фото: Getty Images

"Євгена Пригожина попередили про те, що його хочуть вбити і про те, що його літак буде знищено", — заявив Соловей, зазначивши, що Пригожин уклав угоду із самим Путіним і Миколою Патрушевим, секретарем Ради безпеки Російської Федерації.

"Вони розробили той "фокус", який ми спостерігали. Коли ключові командири Вагнера загинули [в авіакатастрофі], Євген Пригожин залишився живий і здоровий", — заявив Соловей.

Він упевнений, що Пригожину було наказано зачаїтися, але йому, можливо, буде дозволено повернутися після смерті Путіна, щоб очолити загін із 5000 найманців Вагнера, які залишаться озброєними й готовими до використання в разі битви, яка наближається, між кланами, що конкурують, за абсолютну владу.

"Вони домовилися про співпрацю в критичній ситуації", — сказав він, зазначивши, що ці п'ять тисяч вагнерівців планують використовувати як загін смерті, щоб позбутися тих, хто спробує протистояти новій керівній коаліції, пов'язаній із Патрушевим.

Соловей також заявив, що активи Пригожина, включно з діамантами, золотом і готівкою, розділили, водночас одна сьома частина залишилася в Пригожина, а інша частина дісталася "структурам, контрольованим сім'єю Володимира Путіна". Політолог упевнений, що Путін хворий і може не пережити осінь 2023 року. А на публіці все частіше з'являються два двійники російського президента.

"Двійник Путіна, точніше, два двійники Путіна контролюються Федеральною службою охорони (ФСО)", — сказав він.

За словами його лікарів, справжній Путін хворий і може не пережити осінь.

Хто такий Валерій Соловей?

Соловей — російський історик, політичний аналітик, публіцист і громадський діяч. Доктор історичних наук.

Валерій Соловей на мітингу Фото: РИА Новости

З 2007 по 2019 рік обіймав посаду завідувача кафедри реклами та зв'язків із громадськістю МДІМВ. З 1993 року був експертом "Горбачов-фонду"

У січні 2012 року був обраний головою партії націоналістичного спрямування "Новая сила", якій Мін'юст РФ відмовив у реєстрації.

Соловей регулярно виступав проти Путіна і партії "Единая Россия". У 2022 році в нього провели обшук слідчі Слідчого комітету. Також його неодноразово затримували на пікетах.

9 вересня 2022 року Мін'юст Росії вніс Солов'я до списку "іноземних агентів".

Соловей прославився своїми політичними прогнозами, які здебільшого виявилися помилковими. Так само він стверджує, що Володимир Путін тяжко хворий (зокрема на хворобу Паркінсона) і регулярно пророкує швидку зміну влади в Росії.

Нагадаємо, раніше цього тижня в ГУР Міноборони України заявили, що поки що не можуть на 100% підтвердити загибель глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Про це повідомив представник відомства Андрій Юсов.

Він зазначив, що в ГУР згодні з тим, що в авіакатастрофі 23 серпня загинули Дмитро Уткін та інші пасажири літака. А що стосується Пригожина, то "потрібно ще деякий час почекати". Оперувати потрібно лише перевіреними фактами, резюмував Юсов.