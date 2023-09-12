"Я вижив": Джордж Буш згадав вечерю, на якій його обслуговував Пригожин (фото)

За словами колишнього американського президента, його шокував знімок, на якому "кухар Путіна" пропонує йому напій у Санкт-Петербурзі.

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Колишній президент США Джордж Буш розповів про вечерю з президентом Російської Федерації, на якій його обслуговував Євген Пригожин. Про це пише The Washington Post 12 вересня.

На запитання журналістів про те, чи шокувала його новина про загибель Євгена Пригожина, експрезидент США відповів негативно.

"Що мене шокує, так це те, що днями я побачив фотографію саміту "Великої вісімки" в Санкт-Петербурзі, де він був хлопцем, який подавав мені їжу", — сказав Джордж Буш.

Пригожин обслуговує президента США

Повідомляється, що знімок був зроблений у 2006 році. На фото Євген Пригожин схилився біля плеча американського лідера, пропонуючи йому напій. Джордж Буш зазначив, що не пам'ятає цього моменту.

"Усе, що я знаю, це те, що я вижив", — сказав експрезидент США.

Як зазначають журналісти, Буш під час першої зустрічі з Путіним у 2001 році заявив, що він "відчув свою душу", а також охарактеризував російського президента, як такого, що "заслуговує на довіру".

У 2023 році колишній американський президент зізнався, що змінив свою думку про Путіна. Він назвав російського лідера "хитрим політиком, який не боїться використовувати силу".

Нагадаємо, під час форуму Yalta European Strategy, який пройшов 8-9 вересня в Києві, Джордж Буш згадав історію про те, як Володимир Путін колись образив його собаку. Політик зазначив, що вважає цю історію дуже показовою.

Ми також писали про те, хто з американських президентів здійснював візит в Україну. Так, Джордж Буш-молодший відвідав Україну 2008 року.