Украина теряет детей из-за отсутствия планов войны. Почему родители увозят школьников за границу

Статистика выезда школьников из Украины критическая и грозит обрушением системы образования. Неясность целей войны и агрессивные действия ТЦК при мобилизации усиливают стремление родителей обезопасить детей. Фокус выяснил, какое будущее ждет страну, если в ней не останется молодого поколения.

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Последние несколько месяцев в Украине наблюдается тревожная тенденция: родители желают как можно скорее прервать обучение детей онлайн и вывезти их за границу. Директор дистанционной школы Unicorn School Владимир Страшко показывает статистику, указывающую на фактическое обрушение системы образования в Украине: примерно 27 из 30 школьников могут навсегда покинуть страну.

Если раньше родители стремились вывезти мальчиков 10-11 классов до их совершеннолетия, то сейчас детей вывозят несмотря на возраст и пол. Среди учащихся 11 классов все больше тех, кто уже не напишет национальный мультипредметный тест (НМТ) и не поступит в украинские ВУЗы. По оценкам Страшко, в некоторых классах таких детей до 90%.

Директор уверяет, что значительное увеличение спроса на услуги Unicorn School прослеживался в 2022 году. В начале 2023 года люди верили в успех контрнаступления Украины и скорое завершение войны. Ученики высказывали желание вернуться в Украину, а остававшиеся откладывали решение о выезде до последнего.

Уехавшие год или два назад перестают получать украинское образование и мотивация учеников проста: они решили остаться в других странах навсегда. Украинское образование им не нужно.

"Это не та история, когда родители направляют их в лучшие ВУЗы за прекрасным образованием. Они поступают куда угодно, главное не в Украине. Если данный тренд будет набирать обороты, учить будет некого. Простых решений здесь нет, учиться в другой стране — это не о качестве образования, это о другом. Об осознании перспектив. О выборе родителей. О попытках не попасть под мобилизацию для отца и парня в будущем", — замечает Страшко.

О тревожной тенденции массового выезда детей из Украины перед началом нового учебного года говорила и народный депутат Нина Южанина. Около 300 тысяч детей увезли, так как украинцы не получают четких сигналов от властей о дальнейших планах, особенно по осенне-зимнему периоду и военным возможностям страны. Многие вынуждены продавать имущество и выезжать преимущественно в Польшу.

Война за будущее поколение: как не потерять детей

Страх перед наступлением России заставил выехать 6,7 млн украинцев, из них около трети — это дети до 18 лет. Именно они и составляют образовательное ядро, говорит Фокусу замдиректора Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Александр Гладун.

"Вряд ли все ученики школ захотят вернуться, их родители давно думают о зарубежных институтах и университетах после адаптации. Оптимистический сценарий — это возврат 50% от уехавших. Отъезд людей из Украины бьет по науке, бизнесу и другим сферам деятельности", — поясняет специалист.

Другая важная проблема заключается в том, что на неподконтрольных Украине территориях проживают люди и там не регистрируются демографические события. Скорее всего, дети там будут учиться по российским стандартам, а линия фронта движется каждый день.

"Нужно также добавить, что семьи также возвращаются в Украину, но постоянно предпочитают оставаться в стране пенсионеры старше 65 лет. Только 6% из них выехало в Европу. Данная статистика говорит о старении нации и огромной нагрузке на пенсионный фонд", — констатирует ученый.

Система образования выталкивает учеников из Украины

В дополнение к военным в Украине имеются проблемы образовательного характера. Выехавших на учебу в другие страны исключают из украинских школ и обучают в специальных дистанционных классах с украиноведческим компонентом. Данную образовательную программу утвердили в августе 2023 года, чтобы разгрузить учеников, находящихся за границей и объединяющих обучение в двух школах, поясняет Фокусу эксперт по вопросам образования, основатель Всеукраинской образовательной компании Setstud Александр Кондратюк.

Украиноведческий компонент предусматривает изучение четырех дисциплин: украинского языка и литературы, истории и защиты страны. Столь малый выбор дисциплин не даст ученику возможность успешно сдать НМТ и поступить в украинские ВУЗы.

"В 2024 году по математике в три раза уменьшились успешные попытки вступления в ВУЗы. Десятки тысяч дисквалифицированных абитуриентов — их просто не приняли на учебу. А Европа принимает. Многие готовились к одному варианту НМТ, а по факту их ждал тест намного сложнее", — говорит Кондратюк.

По мнению эксперта, первое, что нужно сделать — объективно доносить людям информацию об НМТ. Показательные варианты от Украинского центра оценки качества образования оказались проще, чем в реальности. По сути детей выкидывают из системы украинского образования, добавил он.

Кондратюк отмечает, что в первый год большой войны с Россией прослеживалось желание подростков поступать в ВУЗы, связанные с работой в СБУ и другими силовыми и военными структурами. Желание было продиктовано всплеском патриотизма.

"В августе 2022 года можно было провести параллели с IT-сектором. Если бы чиновники убрали образовательные неопределенности, военное образование в Украине точно бы изменилось", — рассказывает специалист.

Не добавляет родителям школьникам позитива и "бусификация" во время тотальной мобилизации. Родители беспокоятся, что их детей похитят на улице сотрудники ТЦК и увезут на фронт. В ближайшей перспективе решение этой проблемы не планируется, поэтому многие предпочитают уехать из Украины, заключает Кондратюк.

Напомним, каждый пятый выехавший деятель культуры не возвращается в Украину. Каждый день Минкультуры рассматривает до 100 заявлений на выезд.

Кабмин Украины тем временем одобрил Стратегию демографического развития Украины до 2040 года. Власти хотят уменьшить отток украинцев за границу, поддержать внутренних переселенцев и создать стимулы для возвращения трудовых мигрантов.