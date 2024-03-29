В Украине из-за войны продолжительность жизни сократилась на 10 лет, — Минсоцполитики

Средний показатель продолжительности жизни мужчин в 2023 году составил 57,3 лет. Женщины в Украине в среднем жили 70,9 лет.

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Численность населения Украины по состоянию на август 2023 года составила 36,3 млн человек, а в связи с войной средняя продолжительность жизни сократилась на десять лет. Об этом говорится в проекте Стратегии демографического развития Украины, которая опубликована на сайте Минсоцполитики.

Средний показатель продолжительности жизни мужчин в 2020 году составил 66,4 года. В 2023 году соответствующие данные фиксировали на уровне 57,3 года.

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Женщины в Украине в 2020 году в среднем жили 76,2 года. В 2023 году этот показатель снизился до 70,9 лет.

Аналитики отметили, что в вынужденной эмиграции преимущественно находятся 6 млн женщин и детей. Рождаемость, если сравнивать с 2021 годом. Население Украины к 2041 году может уменьшиться до 28,9 млн человек, а к 2051 году — до 25,2 млн. Такие данные специалисты привели на основе инерционного сценария с учетом текущей демографической ситуации.

Стратегия демографического развития Украины: цель и задачи

Реализация Стратегии рассчитана на период с 2024 по 2040 год. Каждые два года будет утверждаться план мероприятий по ее реализации. В нем определены мероприятия и задачи для их выполнения, ответственные за их реализацию и индикаторы выполнения. Исключительно ориентировочные, а не контрольные индикаторы на период активных боевых действий.

Инициатива имеет целью обеспечить достойный уровень и качество жизни каждому украинцу. Документ предлагает создать условия для возвращения украинцев из-за границы и воспроизводства населения. Ее реализация, как считают специалисты, позволит улучшить параметры демографической динамики.

Напомним, исследование Центра экономической стратегии показало, что доля мужчин среди беженцев за рубежом выросла вдвое. За рубежом в связи с войной России против Украины находятся 4,9 млн украинцев, а в Германии и Польше зафиксировано наибольшее присутствие украинских граждан.