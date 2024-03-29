В Україні через війну тривалість життя скоротилася на 10 років, – Мінсоцполітики

Середній показник тривалості життя чоловіків у 2023 році становив 57,3 років. Жінки в Україні в середньому жили 70,9 років.

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Кількість населення України станом на серпень 2023 року становила 36,3 млн осіб, а у зв’язку з війною середня тривалість життя скоротилася на десять років. Про це йдеться у проєкті Стратегії демографічного розвитку України, яка опублікована на сайті Мінсоцполітики.

Середній показник тривалості життя чоловіків у 2020 році становив 66,4 роки. У 2023 році відповідні дані фіксували на рівні 57,3 року.

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Жінки в Україні в 2020 році в середньому жили 76,2 роки. У 2023 році цей показник знизився до 70,9 років.

Аналітики зазначили, що у вимушеній еміграції переважно перебувають 6 млн жінок і дітей. Народжуваність, якщо порівнювати з 2021 роком. Населення України до 2041 року може зменшитися до 28,9 млн осіб, а до 2051 року – до 25,2 млн. Такі дані фахівці навели на основі інерційного сценарію з урахуванням поточної демографічної ситуації.

Стратегія демографічного розвитку України: мета та завдання

Реалізація Стратегії розрахована на період з 2024 по 2040 рік. Кожні два роки затверджуватиметься план заходів з її реалізації. У ньому визначено заходи та завдання для їх виконання, відповідальні за їхню реалізацію та індикатори виконання. Виключно орієнтовні, а не контрольні індикатори на період активних бойових дій.

Ініціатива має на меті забезпечити гідний рівень і якість життя кожному українцю. Документ пропонує створити умови для повернення українців з-за кордону та відтворення населення. Її реалізація, як вважають фахівці, дозволить покращити параметри демографічної динаміки.

Нагадаємо, дослідження Центру економічної стратегії показало, що частка чоловіків серед біженців за кордоном зросла вдвічі. За кордоном у зв'язку з війною Росії проти України перебувають 4,9 млн українців, а в Німеччині та Польщі зафіксовано найбільшу присутність українських громадян.