Ежедневно по 100 заявлений на выезд: стало известно, сколько деятелей культуры не возвращаются в Украину

Большинство имен, которые подаются министру культуры на утверждение по выезду, ему просто неизвестны. Поэтому много времени Николай Точицкий тратит на выяснение подробностей о человеке.

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Каждый пятый деятель культуры, из тех, что выезжают за границу по разрешению от профильного министерства, домой не возвращается. Об этом, как пишет LB.ua, сообщил министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий.

Чиновник отметил, что в течение последних лет должна была бы быть создана база, согласно которой украинские художники имели бы возможность выезжать за пределы страны. Но ее нет.

"Мне ежедневно приходится рассматривать по 100 заявлений на выезд, большинства из этих имен я не знаю", — рассказал Николай Точицкий, добавив, что ему приходится тратить время на поиск информации о человеке из списка.

Также он отметил, что из 5 представителей культуры, выехавших из Украины, 1 уже не возвращается.

Напомним, украинский певец MELOVIN (настоящее имя Константин Бочаров) объяснил, почему не уехал за границу, хотя имел такую возможность. Артист отметил, что любит Украину и свой народ, поэтому строит свою музыкальную карьеру на родине. По его словам, он не был за границей более шести дней и ни разу не проштрафился с конечной датой пребывания.

Ранее актер Руслан Ханумак сообщил, что выехал из Украины в США. По его словам, сделал он это законно, поскольку из-за проблем со здоровьем он непригоден к службе в армии.