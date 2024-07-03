Бывший муж телеведущей Алины Шаманской уехал из Украины в США

Руслан Ханумак не уточнил, как смог пересечь украинскую границу, однако заявил, что ему безразлично осуждение со стороны других, ведь он хочет быть рядом с сыном.

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Бывший муж телеведущей Алины Шаманской, актер и режиссер Руслан Ханумак уехал из Украины в США. Об этом он сообщил у себя на странице в Instagram.

Руслан Ханумак опубликовал чувственное видео, на котором показал долгожданную встречу с сыном, которого не видел много месяцев. На видео бывшая жена Ханумака Алина ведет сына на встречу с отцом, однако мальчик об этом не знает. Увидев папу, 6-летний Артур сломя голову начал бежать к отцу в его объятия.

Видеоролик режиссер подписал словами, что он долго ждал этой встречи с сыном и долго визуализировал, как это будет, и вот наконец он увидел сына не по видеосвязи.

"Вопреки репутации. Вопреки работе. Несмотря на все, я на тебя смотрю сейчас не через экран. Никакой климат и пальмы, образование и условия жизни, и даже воспитание и любовь Мамы не заменят детство с отцом... Пусть я буду в глазах многих предателем, но мой сын будет расти с папой. Мы снова вместе", — написал Ханумак.

Руслан Ханумак не рассказал, каким образом пересек границу, а также не уточнил, на какой срок прилетел в США. Интересно и то, что Алина Шаманская накануне вернулась в Украину.

Стоит отметить, что пара 7 лет пробыла в браке. В начале полномасштабной войны в Украине Алина и Руслан покинули Украину и уехали в США вместе с сыном Артуром. Через год Руслан Ханумак вернулся в Украину, а Алина осталась с сыном в Америке. Впоследствии стало известно, что пара переживала кризис в отношениях. Тогда из-за скандала с блогером Анной Алхим, которая опубликовала фото с Русланом, на котором они трутся гениталиями, подписчики пары узнали, что пара уже не вместе. Однако официально Алина и Руслан развелись только в марте 2024 года.

Напомним, ранее мы писали, что Алина Шаманская впервые рассказала, как ее сын отреагировал на развод.

Кроме этого, Фокус писал, что Алина Шаманская призналась, что готова взять ребенка из детского дома.