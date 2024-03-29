Алина Шаманская призналась, что готова взять ребенка из детского дома (видео)

Алина Шаманская призналась, если готова родить еще двоих детей, если встретит свою любовь.

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Телеведущая и блогер Алина Шаманская призналась, что мечтает родить еще двоих детей, но если этого не произойдет, она готова взять ребенка из специального учреждения. Об этом она рассказала в своем подкасте "Разъяренная&Разведенная" в выпуске с Андре Таном.

В частности, блогер призналась, что всегда мечтала о большой семье и троих детях. Сейчас у нее есть один сын Артурчик, которому 6 лет. Он родился в браке с актером Русланом Ханумаком. Пара поженилась в 2017 году, уже через несколько месяцев родился их общий сын. Однако уже в 2023 году пара развелась.

Сейчас же у Алины нет отношений, но она в ожидании, что встретит своего человека, с которым сможет построить крепкую семью о которой так мечтает. Блогерша призналась, что не знает, когда это произойдет, поэтому, если она все же не встретит мужчину от которого захочет родить детей, то она рассматривает вариант усыновления.

39:56 — Алина Шаманская о детях

Об этом она даже говорила со своим сыном. По ее словам, Артурчик не против взять братика из детского дома.

"Я мечтаю о еще двух детках. У меня уже есть один сын, но я мечтаю, чтобы у меня было трое детей. Если не сложится, я даже договорилась с сыном, что я вернусь в Украину, когда война закончится, или стихнет фаза активная, и мы возьмем себе из детского дома братика, который будет такого же возраста как Артур и мы уже в прям об этом разговариваем. Короче, я уже разговариваю с ним, готовлю его морально. Ну вдруг, я не встречу свою любовь. То сейчас очень много деток, которые потеряли своих родителей и можно взять из детдома", — отметила блогерша.

Напомним, ранее мы писали, Андре Тан объяснил, почему до сих пор скрывает лицо своей единственной дочери. Кроме этого, Фокус писал, Андре Тан рассказал, как во время войны потерял двух близких людей.