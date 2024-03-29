Андре Тан объяснил, почему до сих пор скрывает лицо своей единственной дочери (видео)

Андре Тан признался, что в ближайшее время не планирует показывать свою единственную дочь.

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41-летний украинский дизайнер и модельер Андре Тан впервые откровенно признался, почему скрывает от общества лицо своей 8-летней дочери. Об этом он рассказал в подкасте Алины Шаманской "Разъяренная&Разведенная".

Стоит отметить, что Андре Тан имеет единственную дочь по имени София. Девочка родилась в браке с украинской предпринимательницей Алиной Харченко. Пара пробыла в браке 8 лет (с 2012). Но в 2020 году они развелись. Сейчас девочка живет вместе с мамой.

Андре Тан рассказал, что София очень энергичная девушка, она ходит на танцы, на теннис и на плавание. Модельер признался, что ежедневно общается с дочерью в видеорежиме и чаще всего забирает ее к себе только в выходные. Вместе с дочерью они стараются весело и интересно проводить время.

За 8 лет после рождения дочери дизайнер ни разу не показал ее лицо своим поклонникам. Как оказалось, Андре Тан и его бывшая жена пока не планируют и в дальнейшем афишировать свою дочь.

Как оказалось одной из причин является суеверия в которые верит дизайнер.

"Это наша такая договоренность с Алиной, что мы не будем показывать. Потому что я считаю, что ребенок до 9 лет у него очень слабый иммунитет энергетики. Потому что формируется аура ребенка. И до 9 лет лучше поберечь. Здоровье моей дочери для меня очень важно",- объяснил свое желание скрывать дочь Андре Тан.

Напомним, ранее мы писали, что Андре Тан представил свою коллекцию в Лос-Анджелесе и напомнил о войне в Украине. Кроме этого, Фокус писал, что известная оперная певица рассказала о смерти своего жениха.