Известная оперная певица рассказала о смерти своего жениха (видео)

Елена Гребенюк впервые откровенно рассказала о своей личной жизни и о том, как накануне свадьбы умер ее возлюбленный.

Related video

Известная украинская оперная певица Елена Гребенюк рассказала, как 10 лет назад накануне свадьбы потеряла жениха. О личной жизни она рассказала в интервью ТСН.ua "Наедине".

В частности, речь идет о ее женихе Каро Дадаяна с которым певица долгое время пробыла в отношениях и мечтала о свадьбе. Они оба имели детей от предыдущих отношений и мечтали, что однажды отпразднуют совместную свадьбу, но этого не произошло. Незадолго до события ее возлюбленный умер. У него случился сердечный приступ.

"Вы знаете, я один раз в жизни мечтала о свадьбе и больше не хочу. Будет как будет, все сложится как сложится. Потому что я очень мечтала о свадьбе, потом через время моего любимого человека не стало. Ничего не предвещало, что его не станет, но его не стало. Сейчас мне 48. Уже 10 лет его нет. Мне было где-то 38. Мы готовились. Два взрослых человека у которых есть дети готовятся к свадьбе как молодожены. Определенное понимание было. 2 февраля у него был сердечный приступ. Мне врачи говорили, что около часа — полтора его пытались спасти, но вытащить его из этого состояния не смогли", — рассказала певица.

Читайте также: Тайная свадьба: Даша Астафьева вышла замуж, — блогер (видео)

Сейчас же прошло много лет и певица снова в статусе невесты. Елена Гребенюк призналась, что уже 10 месяцев состоит в отношениях с мужчиной, по имени Ярослав. Он младше ее. Работает автодорожником. Познакомились они в прошлом году на Пасху.

"Мне предложили совместную жизнь, у меня есть любимый человек, и мы живем отдельно. Елизавета не захотела с нами жить, она живет с бабушкой. То есть я живу с любимым человеком отдельно, а мама с Лизой живет отдельно. Мы познакомились на эту Пасху, 16 апреля, так сложилось. Я предложила поехать посвятить пасху, он согласился и потом в следующий раз мы решили встретиться на следующий день. Мы жили в одном доме много лет, но мы не виделись. У меня уже сделано предложение, но мы решили отложить это событие, потому что не уместно. Но предложение я приняла. Я официально невеста", — призналась певица.

Напомним, ранее мы писали, визажист Ирины Билык и Златы Огневич рассказал, что имеет неизлечимую болезнь. Кроме этого, Фокус писал, 15-летний сын Андрея Джеджулы и Санты Димопулос перенес сложную операцию.