Тайная свадьба: Даша Астафьева вышла замуж — блогер (видео)

Даша Астафьева тщательно скрывает своего "тайного бойфренда" и пока не планирует называть его имя и пускать кого-то в их личную жизнь.

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38-летняя певица, бывшая солистка группы "NIKITA", а сейчас ведущая собственного кулинарного шоу на ютуб "Такие блюда", где она готовит вместе с известными людьми, Даша Астафьева вышла замуж. Об этом сообщил известный украинский блогер-плиткарь Богдан Беспалов.

В частности, блогер отметил, что Даша тщательно скрывает нынешнюю свою личную жизнь и не спешит афишировать, кто ее избранник. Однако, как оказалось, певица уже успела официально выйти замуж.

"Даша Астафьева — личная жизнь. Она под определенной ширмой. Очень мало мы знаем о жизни Даши. Предыдущего бойфренда она особо не скрывала, плюс-минус у нас есть какое-то понимание, кто он, что он и как он, но сейчас.... да ее сердце не свободно, но кто это, вообще ничего. Никакой информации. Нашим котятам удалось узнать некоторые подробности", — сказал Беспалов в своем ютубе.

Стоит отметить, что в начале 2024 года в одном из интервью на канале "Гончарова Подкаст" рассказала, что она действительно не одинока и имеет мужчину. Она уточнила, что он младше ее, однако в подробности вдаваться не захотела. Певица отметила, что чувствует себя счастливой, поэтому не хочет афишировать свою любовь, ведь, как показал ее опыт, счастье любит тишину.

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Тогда Астафьева также призналась, что рядом с мужем чувствует себя счастливой и маленькой девочкой. Она подчеркнула, что совсем не чувствует разницы в возрасте. А главное это первый ее мужчина, который не пытается быть ее конкурентом и гнаться за ее успехом или прикрываться ее публичным именем.

Однако, как оказалось, тайный возлюбленный уже успел стать ее официальным мужем. Была ли это свадьба, или просто скровная роспись в РАЦе пока не известно, так как и не известно, когда именно пара официально стала мужем и женой. Сама же Астафьева не спешит комментировать личную жизнь.

"После сложных отношений прошлых лет Астафьева скрывает все, что связано с личным. Можно понять... Ей во многих вопросах повезло, кроме мужчин. Зато сейчас Даша счастлива в официальном браке с молодым парнем, который на 10+ лет младше ее. Он обожает свою жену и очень заботится. Они как лед и пламя, но гармонично дополняют друг друга. Также ходят слухи, что избранник звезды из очень состоятельной семьи, поэтому молодожены имеют будущее в достатке", — написал блогер на странице BespaLOVmedia.

Напомним, ранее мы писали, 29-летняя блогерша Анита Соловей, которая перенесла инсульт, рассказала Фокусу о своем состоянии сейчас. Кроме этого, Фокус писал, как сейчас выглядит 10-летний сын покойной Жанны Фриске.