Анастасия Приходько впервые прокомментировала смерть своего менеджера у нее на концерте

Анастасия Приходько впервые рассказала подробности трагедии, которые произошли на ее концерте в Трускавце.

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Певица Анастасия Приходько подтвердила, что на ее концерте в городе Трускавец, который состоялся 25 марта, умер один из ее членов команды Григорий Красницкий. О трагическом событии в тот день певица рассказала у себя на странице в Фейсбук.

В частности, известно, что Григорий работал тур менеджером певицы и был ее близким другом. Вчера, 27 марта, его похоронили в родном городе Житомир.

"По поводу последних событий, хочу вам сказать, что мы только приехали домой. Вчера (ред. 27 марта) состоялись похороны Григория Красницкого, моего турменеджера и моего друга, друга с большой буквы. Таких людей в шоу-бизнесе нет и не знаю будут ли. Он преданно работал. Он больше всего любил свою работу и он просто жил проектами Анастасии Приходько. Мы сделали более 70 концертов с ним и каждый город мы запоминали. Это было крайне сложно, это было тяжело, но он всегда мне говорил: "Проект Анастасия Приходько — это самый лучший проект в мире". Он всегда меня поддерживал, когда даже я не верила в себя.

К сожалению, в городе Трускавец 25 марта Григорий внезапно умер. Умер он не в начале программы, почти в конце. Мы не допели в конце три песни",- рассказала Приходько.

По ее словам, мужчине внезапно стало плохо, певица прямо со сцены бросилась к нему. В это время в концертном зале также был врач реаниматолог из Киева, который в течение 40 минут оказывал помощь Григорию. Все это время к концертному залу ехала скорая, которая оказалась единственной в городе. К сожалению, когда мужчину госпитализировали, он умер в карете скорой.

"Ему внезапно стало плохо и я во время выступления побежала к нему, потому что он отвечал за то, чтобы видеоконтент, который происходит с ним все было хорошо и чтобы никакого сбоя не было. Поэтому на глазах у всех зрителей, действительно посреди зала ему стало плохо. Я хочу поблагодарить одного из лучших реаниматологов Киева, который во время моего концерта был в Трускавце, был на месте событий, он пытался сделать все от себя зависящее более 40 минут он качал сердце, пока мы ждали скорую, которая была только одна в городе и то она находилась в Дрогобыче. Мы 40 минут ждали скорую и есть какие-то определенные обстоятельства, которые я не могу рассказывать, в память Григория. Но в карете скорой он умер",- добавила Приходько.

Как впоследствии выяснила экспертиза, у мужчины случился обширный инфаркт.

Приходько отметила, что смерть Григория для нее очень большая потеря. Однако, она отметила, что в его память, она продолжит свой концертный тур по городам, ведь именно он организовывал их.

Напомним, ранее мы писали, что на концерте Анастасии Приходько умер человек. Факт о смерти человека прокомментировали в в полиции.