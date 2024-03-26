В полиции прокомментировали смерть человека на концерте Анастасии Приходько

Анастасии Приходько пока никак не комментирует смерть одного из членов ее команды.

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На концерте Анастасии Приходько во дворце культуры имени Т. Г. Шевченко в Трускавце умер человек. Информацию изданию Фокус подтвердили в ГУ НП во Львовской области.

В частности, пока известно, что произошло это в начале концерта, певица успела исполнить всего три песни, когда одному из зрителей стало плохо. На место происшествия вызвали скорую помощь, однако в результате медики констатировали смерть мужчины.

"Событие действительно имело место, вчера, 25 марта, на одном из концертов в городе Трускавец. От медиков поступило сообщение, что умер человек. На место происшествия были направлены представители правоохранительных органов. При осмотре на теле лица признаков насильственной смерти обнаружено не было. Сейчас личность умершего установлена. Сейчас тело направили на экспертизу, которая определит причину смерти. Обстоятельства выясняются", — сообщила начальник отдела коммуникаций Светлана Добровольская.

По информации пиарщика певицы, Кирилла, в зрительном зале умер ее концертный менеджер. В подробности команда певицы не вдается и пока никак не комментирует ситуацию.

Напомним, ранее мы писали, в ноябре 2023 года на концерте американской певицы Тейлор Свифт в городе Рио Де Жанейро в Бразилии умерла фанатка.

Кроме этого, Фокус писал, что в конце ноября 2023 года на концерте 49-летнего британского певца Робби Уильямса погибла его поклонница.